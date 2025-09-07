Futbol sala
El Covisa Manresa planta cara, però perd amb el Sala 5 Martorell (2-4)
Els d’Antonio Mesa, que han pagat les errades individuals a camp propi, tanquen la pretemporada amb una derrota davant un equip d’una categoria superior
El Covisa Manresa ha plantat cara, però ha perdut amb el Sala 5 Martorell per 2 gols a 4 en un amistós que s'ha disputat al pavelló Pau Ribas de Monistrol de Montserrat. Els d’Antonio Mesa, que han pagat les errades individuals a camp propi, han tancat la pretemporada amb una derrota davant un equip d’una categoria superior.
Els manresans arribaven al partit després de les victòries amb el Cerezo Lleida (7-2), el Sant Joan Despí (5-1) i el Solsona (2-5), i la derrota amb el Peníscola de Primera Divisió (3-7). També de l'amistós amb el Salou que va quedar suspès a la mitja part per decisió arbitral.
L’últim partit de la pretemporada ha començat amb unes revolucions altíssimes a totes dues bandes. Els equips han apostat per pressionar de valent amb la intenció de recuperar la pilota i sortir a la transició. En aquest sentit, els manresans han començat bé, han dificultat la circulació visitant i han mantingut el Martorell allunyat de l’àrea pròpia fins més enllà dels cinc minuts.
A partir d’aquí, però, i just després de les primeres rotacions, els martorellencs han aconseguit desajustar la defensa manresana a través de passades ràpides i han tingut les primeres oportunitats de perill. S’han topat més de cinc vegades amb Blasco, que ha signat un partit espectacular, i dues més amb el pal.
Al cap d’uns minuts de patiment a darrere i de molt provar-ho, ha caigut el primer gol visitant, d’Adri Térmens, en una jugada d’estratègia. Poc després, el Covisa ha comès dues pèrdues imperdonables a camp propi i ha estat a punt de regalar dues dianes més. Ha tornat a aparèixer Blasco amb una doble intervenció espectacular i el pal dret de la seva porteria.
A l’altre costat, els manresans ho han provat amb dos xuts des de lluny d’Ambrós i Rafita i en una acció col·lectiva que no ha pogut culminar Aleix Pérez, però que ha desencadenat en l’aplaudiment del tècnic, Antonio Mesa, que els ha animat a seguir i els ha demanat que circulessin la pilota més de pressa. Més tard, Ambrós ho ha tornat a intentar amb un xut creuat a boca de canó que ha refusat el porter, León, amb el peu, a córner.
La primera part ha acabat amb 1 a 3. El gol del Covisa ha arribat pocs segons després del segon del Martorell, L’ha fet Checa, que ha culminat una gran acció individual d’Aaron amb un xut ajustat al primer pal que ha sorprès León.
A la represa, una nova pèrdua del Covisa en la sortida de pilota, aquest cop per un malentès entre David Terrats i Jordi Sànchez, ha suposat el quart gol martorellenc. El tercer ja havia arribat per una errada similar.
Els de Mesa s'hi han tornat amb una recuperació d’Asis a camp propi que ha acabat amb diana d’Abdel. Els dos jugadors han triangulat diverses vegades amb Ambrós prop de l’àrea i han esperat a trobar la millor opció per definir amb el porter vençut.
El gol ha donat aire als blanc-i-vermells, que no han donat el partit per perdut i han provat d’acostar-se encara més al marcador amb l’ús del porter jugador. Han tancat el Sala 5 Martorell a l’àrea pròpia i han mogut la pilota de costat a costat. Ho ha provat Asis, però Pousa ha aturat el xut i el 4 a 2 s’ha mantingut fins al final.
El Covisa Manresa començarà la temporada dissabte que ve a les 18.30h al Pujolet. Rebrà la visita del Futsal Ibi alacantí, una de les novetats del grup 3 de Segona Divisió B.
- Una espanyola confessa el que guanya i estalvia vivint a Islàndia
- Un ferit crític evacuat en helicòpter i dos més de greus en un xoc frontal a Alp
- El primer premi de la Loteria Nacional d’aquest dijous deixa 330.000 euros al Bages
- Un ferit en un accident entre tres vehicles a la C-55, a Manresa
- Per què l'últim informe sobre l'ADN del jersei d’Helena Jubany suposa un gir per a la manresana acusada en el cas?
- NECROLÒGIQUES DEL 7 DE SETEMBRE DEL 2025
- Berga vibra amb el ciclisme retro i l’ambient de la Portal Attack
- Aquests són els pobles de la Costa Brava que han desaparegut