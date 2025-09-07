Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

VÍDEO | Aquest és el triple impossible d'un jove de 17 anys que ha donat la victòria al Baxi

Gerard Fernández, de l'equip júnior, ha capgirat el partit dels manresans contra el Lleida

Així ha estat la cistella de Gerard Fernández a l'últim segon

Joan Nil Ramos / Baxi Manresa

Núria León

Redacció

El Baxi Manresa ha guanyat a l'últim segon en el seu segon partit de pretemporada contra el Hiopos Lleida. Gerard Fernández, recordeu el seu nom, ha estat clau per la victòria. El jove del planter del club manresà ha fet un triple des de mig camp que ha capgirat el partit.

Fernández, de 17 anys, ja va deixar grans sensacions en el partit de divendres contra l'Andorra i aquest diumenge s'ha consagrat. No només per la cistella decisiva, sinó perquè en la segona part ha assumit minuts, responsabilitat per l'absència de Dani Pérez i s'està posant el públic a la butxaca.

