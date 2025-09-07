VÍDEO | Aquest és el triple impossible d'un jove de 17 anys que ha donat la victòria al Baxi
Gerard Fernández, de l'equip júnior, ha capgirat el partit dels manresans contra el Lleida
Redacció
El Baxi Manresa ha guanyat a l'últim segon en el seu segon partit de pretemporada contra el Hiopos Lleida. Gerard Fernández, recordeu el seu nom, ha estat clau per la victòria. El jove del planter del club manresà ha fet un triple des de mig camp que ha capgirat el partit.
Fernández, de 17 anys, ja va deixar grans sensacions en el partit de divendres contra l'Andorra i aquest diumenge s'ha consagrat. No només per la cistella decisiva, sinó perquè en la segona part ha assumit minuts, responsabilitat per l'absència de Dani Pérez i s'està posant el públic a la butxaca.
