Un Alcaraz imperial torna dalt de tot
L’astre murcià destrossa Sinner per reconquerir Nova York i el tron mundial. L’espanyol va exhibir un magnífic nivell en una final en què es va rescabalar de la derrota de Wimbledon per sumar la seva sisena corona de Grand Slam
Albert Briva
Carlos Alcaraz va tornar a assaborir la glòria a Nova York per sumar el sisè títol de Grand Slam. Una exhibició de poder de principi a fi per desbancar del tron el seu gran rival i dominador absolut de la pista dura. Poc va poder fer Jannik Sinner (6-2, 3-6, 6-1 i 6-4) per frenar l’ímpetu del tennista murcià, que va demostrar la superioritat més absoluta sobre l’italià en els 15 partits que ja acumula la seva llegendària rivalitat.
Reconquesta del tron de l’US Open i del tron mundial. Carlos Alcaraz torna a ser el número u del rànquing ATP 104 setmanes després. Com es va produir el 2022, el murcià es va emportar premi doble amb el seu triomf a la Gran Poma. Més d’un any i dos mesos després, Sinner abandona el top mundial en detriment d’un Carlitos que, després de quallar un any d’absoluta bogeria, torna amb tot mereixement on tant temps anhelava estar.
Full de ruta clar
A més, són novament dos títols de distància respecte a Sinner en la seva particular carrera de Grand Slam, elevant també al 10-5 el cara a cara total. Sis corones que el situen novament com el segon més jove de la història a aconseguir-ho, només per darrere de Bjon Borg, que ho va fer uns quants de dies abans que el murcià.
Molt conscient del que havia de fer va sortir Alcaraz a l’Artur Ashe. Ni el retard en l’inici que va provocar la presència de Donald Trump a la final va poder desviar l’atenció de l’espanyol, que es va llançar primer de tot a decantar el partit a favor seu. Ho va fer així en l’inici de cada set i va acabar trobant la frustració d’un Sinner a qui se’l va veure contrariat com poques vegades. Ruptura inicial i situació favorable d’inici que no va desaprofitar avalat amb la seva gran dreta. La variació de cops que va proposar Alcaraz va ser una quimera per a Sinner, que va fallar molt més de l’habitual. Obligat a colpejar sempre una bola més, l’italià es va veure ràpidament per sota.
L’italià va saber reaccionar en el segon set i després de sobreviure a l’atac inicial a la restada d’Alcaraz, va viure el seu millor moment en el partit. Va canviar la dinàmica i la velocitat en els seus cops i sentint com és habitual en ell la pilota, va igualar el marcador.
A Alcaraz se li va escapar el primer set de tot el torneig i la possibilitat d’aconseguir el que mai ningú havia pogut fer abans. El partit es va tornar molt tàctic i en això el murcià va saber treure’n profit. Va canviar les altures, va jugar amb el tallat i va picar sempre que va poder amb la dreta per tornar a posar el partit al seu favor.
Diferència de cames
Novament, es va llançar d’inici a buscar la ruptura i aquesta vegada la va trobar. El cop que li va assestar Alcaraz, li va fer molt mal a Sinner que com en el primer set va governar a partir de llavors a plaer. La diferència de cames era abismal i cada vegada que podia colpejar de dreta en el primer cop, feia ballar Sinner per la pista. Va arribar fins i tot a tirar la raqueta a terra l’italià, sabedor que aquesta vegada no podria trobar solució.
Va sobreviure novament a l’intent inicial des de la restada d’Alcaraz, però a diferència del segon set aquesta vegada no va poder tornar a fer el gir de guió que necessitava. Es va acostar de primeres i ho va aconseguir a la tercera. Alcaraz va assestar el cop final en el cinquè joc i va dominar amb mà de ferro amb el seu servei per tornar a assaborir la glòria en l’US Open.
De mans d’Ivan Lendl va rebre el seu segon trofeu a Nova York per situar-se al costat de Djokovic, Nadal i Wilander com únics homes a aconseguir guanyar almenys dues vegades un Grand Slam a cada superfície en tota l’era Open.
"Vull felicitar el Carlos, ha sigut millor que jo, ho he intentat tot, no puc fer-hi més", va apuntar Sinner, que va cedir davant un rival que persegueix amb tots els honors i tots els arguments el gran somni de "ser el millor de tota la història".
