Joan Soteras, president de la Federació Catalana de Futbol: «He complert amb totes les meves promeses»
El dirigent fa balanç a una gestió exitosa, que seguirà fins el 2027 quan "no em tornaré a presentar"
Jordi Gil
Joan Soteras compleix vuit temporades al capdavant de la Federació Catalana de Futbol i seguirà amb el seu mandat fins al 2027 quan deixarà el càrrec. Soteras fa balanç d'una etapa en la qual el futbol català ha fet un pas endavant en tots els sentits.
Després de tant de temps, de què se sent més orgullós de la seva etapa a la Federació?
Podem dir que totes les promeses s'han complert, tot el que es va prometre, del treball previst i les promeses fetes als nostres federats i presidents.
Això que es va posar el llistó molt alt amb la idea d'eliminar totes les quotes federatives amb la difícil gestió que això suposa…
Va ser una aposta super arriscada, econòmicament aquesta federació estava bastant malament, vam tenir la confiança i la valentia de prometre en aquell moment que durant el meu mandat i vaig reiterar en el meu segon, que no pujaríem les quotes de cap club federat. Això mancant dos mandats per a acabar, ho hem complert. Tampoc es pujarà mentre jo hi sigui. Sense pujar la quota estem en un moment àlgid, molt bo, s'ha treballat molt bé en la direcció general. Hem passat d'una subvenció de quan es va agafar el comandament d'uns 1.300.000 euros, que era la campanya orgullosa del futbol femení, a subvencionar tots els clubs del futbol català, ja sigui amb una subvenció petita o més gran. Vam començar amb ‘Tots som un equip’, que era una subvenció al futbol amateur fins ara. En aquesta federació, des de l'època de Pablo Porta, no s'havia subvencionat al futbol amateur. Mereixia un reconeixement.
Com ha aconseguit eliminar totes les quotes federatives?
Perquè hem passat a cinc milions de subvencions anuals a tots els clubs, un 300 per cent més de quan arribem a la casa. S'ha aconseguit treballant, gastant tot el que s'havia de gastar, però racionalitzant la despesa, que era el problema de la casa. Hi havia despeses supèrflues que ara no tenim i alguns desviaments, alguns desviaments que hi havia ja no estan
Desviaments?
Sí, desviaments, confusions…
Un altre dels punts del seu programa era la professionalització dels comitès, alguna cosa que també té en marxa
Tenim una salut econòmica que ens permet passar dels propis comitès en voluntariat a professionalitzar-los. Perquè ells se sentin més reconeguts econòmicament.
Què em diu de la reforma de les competicions del futbol base i d'haver afegit el play-off?
Una altra promesa electoral. Hem posat el futbol per dates de naixement, està implantat totalment excepte en juvenils perquè no podem en categories nacionals. Fins a cadet, el futbol a Catalunya és per anys de naixement. Ha tingut molt bona acceptació. Sempre hi haurà pallisses de gols, però era molt majoritari. Es barrejaven edats i els resultats eren escandalosos. Tot això s'ha frenat totalment. Sempre n'hi haurà algun, però s'ha frenat en percentatge altíssim.
Quant al 'play-off', per a donar competitivitat a les nostres categories era necessari. A vegades un club era molt superior a la resta i potser en mitja volta s'havia perdut l'al·licient perquè estava a dotze punts del segon. El play-off manté la competitivitat, entrant el segon, tercer, quart, cinquè o fins i tot el sisè si pugen dos equips. És un èxit molt important, els camps s'omplen i els clubs estan molt contents de la decisió.
"No em tornaré a presentar"
A nivell personal, se sent amb forces i motivat?
Ho he dit i repeteixo que estic molt motivat per a seguir, però quan acabi la meva legislatura el 2027, no tornaré a presentar-me a una nova elecció, però vull que la casa segueixi en la mateixa línia, que és la bona, esportivament i econòmicament. Tenim competicions d'alt nivell, de la gestió esportiva els clubs estan contents i econòmicament, algun dia pujarem alguna quota, però després de 9 anys si es puja, es demostra que treballant es poden optimitzar tots els recursos.
No l'ha afectat el soroll de fora?
No m'afecta, sinó, ja faria anys que no seria aquí. Fora hi ha persones que volen la meva cadira, que és molt apetitosa. Hem anat a eleccions i les urnes m'han donat la victòria. He passat tres eleccions i he guanyat sempre a les urnes. M'afecta poquíssim el que es digui, els resultats judicials ens han donat la raó. Totes les faules i historietes que s'han muntat, judicialment es desmunten.
Com està la relació amb els clubs de Primera i la decisió de no incloure'ls més a la Copa Catalunya?
Tenim una relació extraordinària, amb tots, els més importants, Barça, Girona o Espanyol, de Primera RFEF, Segona RFEF, Tercera RFEF, hi ha rares excepcions que ells sabran el perquè. La Copa Catalunya va tenir una final extraordinària, es va omplir la Nova Creu Alta, en un partit molt bo entre el Girona i Espanyol. Pesi a l'èxit, igual que en el femení amb el Badalona Women i el Barça, són grans equips tots amb els quals hem tingut un problema. Volent-se fer millor, hem xocat amb els grans clubs, va haver-hi problemes en les eliminatòries prèvies per a portar a les millors alineacions i cal evitar que es desvirtuï la competició. A partir d'ara, la Copa Catalunya la jugaran els clubs fins a la Primera RFEF, que no tenen els compromisos com els de Primera Divisió, amb la Champions, la Copa del Rei, que si ens juguem la vida en un partit determinat, que és cert. No em molesta ni m'enfada. No vam posar cap condicionant en les alineacions, els clubs són sobirans. Les seves premisses personals prevalen sobre la Copa Catalunya.
"Soc de tots els clubs catalans"
Què tal l'arribada de Rafael Louzán a la Federació Espanyola?
Ha canviat les coses. Rafa és un bon amic meu, la Federació té un tracte cordial i molt correcte amb l'RFEF. Soc vicepresident a Madrid, responsable de la Comissió Econòmica. Amb Rafael Louzán el tracte és exquisit i esperem que tot segueixi tota igual. Es veuen els resultats, es treballa bé, intentem que hi ha un plus de serietat en el futbol espanyol, el temps lleva i donarà raons.
El projecte més ambiciós és el Mundial del 2030, Barcelona podria albergar la final?
Hi ha dues seus a Barcelona, l'estadi de l'Espanyol i del FC Barcelona. No es pot dir on serà la final, m'agradaria que sigui a Barcelona, però als Estats Units es va decidir fa molt poc i aquí falten molts anys. És una de les últimes decisions que es pren.
Per a acabar, algun altre missatge que vulgui llançar.
Desitjar un molt bon inici de temporada a tots els clubs de Catalunya. El millor per a tots els clubs, jo soc de tots els clubs catalans i estic a la disposició de tots. Ho dic i sempre ho diré, qualsevol dirigent té aquesta casa i el meu telèfon per a parlar amb mi.
