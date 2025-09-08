Leni Riefenstahl: La creadora del film olímpic més controvertit
Avui fa 22 anys, quan ja en tenia 101, va morir una de les artistes més controvertides del segle passat. Leni Riefenstahl va viure sempre lligada al règim nazi. Es tractava de la cineasta que va reflectir la seva pompositat i la va traslladar a la càmera perquè fos observada, admirada i temuda per milions de persones. Però no només va ser això i, fins i tot en aquells moments, sempre va fer equilibris entre allò que concedia i allò que amagava. En aquest context s’inclou la seva aportació a l’esport, «Olympia».
Es tracta de la primera gran pel·lícula sobre els Jocs i, possiblement, la més coneguda. Més enllà de les òbvies tendències polítiques se’n traspuen, la manera com es va gestar, la gravació i el posterior muntatge van servir de referència durant molts anys per a la narració audiovisual esportiva. A més, l’aura enigmàtica que envoltava la directora i la seva relació amb el Tercer Reich converteixen l’obra en gairebé mítica.
Perque «Olympia» no va ser un encàrrec de Hitler, sinó del propi Comitè Olímpic Internacional. Se li va proposar a Riefenstahl després de l’èxit assolit pel seu anterior llargmetratge, aquest sí obertament tendenciós, anomentat «El triomf de la voluntat». En aquell moment, però, la directora tenia un problema amb els nazis: Joseph Göbbels. El maquiavèlic ministre de propaganda se li va declarar diverses vegades i ella sempre el va refusar. Per això no volia que Riefenstahl rodés el documental dels Jocs Olímpics que el 1936 s’havien de fer a Berlín i que havien de servir de catapulta del poder.
Però l’administrador esportiu alemany de l’època, Carl Diem, la va convèncer que seria el COI qui manaria i qui li donaria carta blanca per fer el que volgués. A l’hora de la veritat no va ser exactament així.
Riefenstahl va idear un film en què el cos i l’harmonia estava per damunt de tot. En molts passatges se li escapa la mà en l’enaltiment de la raça ària per damunt de les altres, però també atorga molt protagonisme als negres, com el tetracampió Jesse Owens. El metratge dura més de tres hores i mitja en dues parts: «La festa del poble» i «La festa de la bellesa».
L’atletisme hi destaca, però també tracta els altres esports. De fet, ella n’havia arribat a practicar fins a set. Va barallar-se amb els militars per cavar fossars des dels quals capturar preses mai vistes a l’Estadi Olímpic i va arribar a gravar des d’un globus preses aèries que ningú no havia pres. Va utilitzar 300 càmeres en 16 dies i rodets de totes les marques, Agfa, Kodak o Perrutz, depenent de què necessités enquadrar.
Els problemes amb Göbbels van seguir, ja que ell volia que tot s’emetés ràpidament i ella, que calia el seu temps per ordenar tot allò i donar-li un sentit. Es va estrenar el 1938, per l’aniversari del Führer. Va sobreviure a la guerra, però no al seu nom. La seva última pel·lícula la va gravar el 1953 i va passar els últims cinquanta anys dedicada a la fotografia i fent créixer el misteri.
