Una lesió amenaça el rècord de 40 títols als 40 anys de Toni Bou
Just quan acaba de conquerir el 38è mundial, el pilot de Piera es planteja passar pel quiròfan i això el deixaria fora del proper Campionat del Món Indoor
Laura López Albiac
En plena celebració de la seva 38a corona, Toni Bou ha revelat que s’ha ressentit d’una antiga lesió a l’esquena i això el podria fer passar pel quiròfan, perdent-se així el Mundial ‘indoor’ que arrenca a l’octubre.
L'anoienc ha celebrat a la Gran Bretanya el seu 38è títol mundial de trial (19 a l’aire lliure i 19 en pista coberta) i les seves estadístiques impressionen. Ell assegura que “mentre el cos aguanti” seguirà endavant i sempre ha dit que li faria especial il·lusió arribar als 40 títols als 40 anys, el 2026. Tanmateix, el pilot del Repsol Honda ha confessat que una lesió podria arruïnar-li els plans.
En declaracions al programa de ràdio Fórmula Merlos, Bou ha explicat que en les darreres setmanes s’ha ressentit d’una lesió del 2016 (la fractura d’un tendó a l’esquena), que ha empitjorat. Assegura que es planteja passar pel quiròfan aviat, fet que pràcticament descartaria la seva participació en el pròxim campionat indoor, que arrenca el 4 d’octubre.
En plena celebració per l’èxit assolit aquest cap de setmana a la Gran Bretanya, Bou afirma que la situació és delicada: “He pogut sobreviure aquí en aquesta cursa, però de fet estem decidint si m’operaré o no m’operaré. La temporada vinent sembla complicada, i no és només per l’edat, sinó per les lesions. Però tot suma: al final, quan fa més de 20 anys que ets professional, hi ha un desgast, lesions…”, subratlla.
“És un esport individual, no pots fallar cap cap de setmana. I per mala sort tenim un calendari súper complicat la pròxima temporada. Des de l’octubre, cada mes tenim una o dues curses, mai tenim un descans de més d’una setmana i mitja, així que no em puc operar durant el campionat”, argumenta el pilot de Piera.
“El tendó s’ha d’operar abans que estigui enganxat. Crec que potser començarem el Mundial, ho intentarem i si no puc aguantar, doncs ens haurem de perdre l’indoor i anar a l’outdoor”, afegeix, deixant a l’aire la decisió final.
Passi el que passi, estadístiques al marge, Bou sap que ja ningú li podrà treure el gran mèrit del que ha aconseguit fins avui: “A la meva carrera he tingut la gran sort de guanyar 38 mundials, que és una bogeria, molt més del que m’hauria pogut imaginar.”
