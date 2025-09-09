El Baxi Manresa U22, al Grup A amb Barça, Madrid i Joventut
Els manresans han quedat situats entre els vuit millors equips júniors dels últims cinc anys
Redacció
El Baxi Manresa ha quedat situat al Grup A de la Lliga U22, juntament amb el Barça, Madrid i Joventut. La primera fase de la Lliga començarà el pròxim 10 d'octubre amb 15 equips inscrits, que han quedat dividits en dos grups.
Els manresans formen part del Grup A, amb 8 equips. Són el FC Barcelona, el Reial Madrid, el Joventut Badalona, l'Unicaja Alhaurín de la Torre, el Casademont Saragossa, el València Basket i la Fundación CB Canarias.
Al Grup B hi ha els 7 equips restants: el Bàsquet Girona, el Bilbao Basket, Burgos Grupo de Santiago, Força Lleida, Gran Canaria, l'Stellantis & You Granada i UCAM Múrcia.
Els dos grups s'han organitzat en funció del nivell dels equips, amb la idea de "maximitzat el desenvolupament esportiu de jugadors i equips, fomentant els duels de similar nivell competitiu", segons els organitzadors. Així, en el Grup A en què hi ha el Baxi Manresa s'han situat "els vuit equips que han obtingut millors resultats en el Campionat d'Espanya júnior en l'acumulat dels últims cinc anys".
Aquesta competició és per a jugadors Sub-22, nascuts l'any 2004 o posteriorment. La Lliga U està organitzada conjuntament per l'ACB i la FEB, amb el suport del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i del Consell Superior d'Esports.
L'objectiu d'aquesta nova competició, anunciada el juny passat, és oferir als jugadors més joves que no troben el lloc que esperen als seus primers equips, un al·licient per quedar-e i no marxa a les universitats americanes. Així, segons la promoció que en fan els organitzadors, la U es referiria a Universitat o Unió, o unir formació esportiva i acadèmica.
El format de la competició
La competició començarà el dia 10 d'octubre i s'allargarà fins al 17 de maig de 2026.
La primera fase es disputarà entre el 10 d'octubre i el 4 de gener, en format lliga, en 14 jornades. En acabar la primera fase, el primer classificat del Grup B pujarà al grup A i el vuitè del Grup A baixarà al Grup B, i hi haurà una repesca a un sol partit entre el segon i tercer del B contra el setè i el sisè de l'A, respectivament.
Un cop redefinits els dos grups, entre el 16 de gener i el 19 d'abril, es tornarà a disputar una segona fase lliga amb 14 jornades més.
El guanyador de la Lliga U es decidirà en una Final a 6 que es disputarà entre el 15 i el 17 de maig entre els quatre primers classificats del Grup A i els guanyadors d'un play-in entre el cinquè i el sisè del Grup A i el segon i el primer del Grup B, respectivament.
A la Final a 6, el primer i el segon classificats del Grup A esperaran a les semifinals els guanyadors dels quarts de final. Els partits es jugaran de divendres a diumenge.
