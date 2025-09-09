Laia Font i Thierno Diallo competiran aquest cap de setmana a la Copa del Món de París, la més prestigiosa del circuit
Els gimnastes de l'Egiba han estat seleccionats per a participar amb l'equip espanyol en una de les competicions més exigents del calendari
La gironellenca ja té assegurada la plaça pel Mundial de Jakarta mentre que el manresà encara s'ha de guanyar la classificació
Laia Font i Thierno Diallo, gimnastes de l'Egiba, prendran part aquest cap de setmana de la Copa del Món de París, una de les cites més prestigioses i exigents del circuit, amb la selecció espanyola. Aquesta competició servirà a l'atleta de Gironella com a preparació pel Mundial de Jakarta que se celebrarà del 19 al 25 d'octubre i on ja té una plaça assegurada. En el cas del manresà, encara s'ha de guanyar la classificació per a un dels esdeveniments més importants de la temporada.
L'Accor Arena de París, un dels espais on es van disputar els Jocs Olímpics, acollirà la competició que reunirà un total de 218 participants i 51 nacions i que va esgotar entrades fa uns dies. Es tracta, doncs, d'un campionat de primer nivell i amb un "format espectacular que no hem viscut mai el copes del món", detalla l'entrenador Xavier Casimiro. En el cas de Font, també ha estat seleccionada per disputar la Copa del Món de Szombathely, Hongria, del 26 al 28 de setembre. Aquests dos esdeveniments serviran per definir els aparells on competirà la gironellenca al Mundial. Pel que fa a Diallo, encara no té plaça per la cita mundialista: "Començarem amb aquesta Copa del Món i veurem si també aconsegueix la classificació", assegura Casimiro.
Dissabte es disputarà la fase classificatòria de 2/4 de deu del matí fins a 3/4 de nou del vespre amb una aturada per dinar i diumenge serà el torn de les finals. Tal com explica l'entrenador, Laia Font probablement participarà en terra i salt, ja que "la intenció és fer aquests dos aparells aquí i variar a Hongria", i Thierno ho farà en arcs, terra i paral·leles. Val a destacar que Lorena Medina va participar fa dos anys en aquesta competició, on va ser finalista en terra.
L'edició d'enguany de la Copa del Món de París estarà marcada pel retorn de la russa Angelina Melnikova, medallista mundial i olímpica i que competirà sota bandera neutra.
Després de les vacances d'estiu, l'Egiba torna a la competició amb un calendari atapeït i amb "competicions molt importants". La temporada passada, els manresans van aconseguir una fita inèdita en proclamar-se campions d'Espanya i de la Lliga Iberdrola amb el seu equip femení, convertint-se en el primer club de la història en aconseguir el doblet a Espanya. També van destacar les actuacions en competicions internacionals. Lorena Medina es va penjar la plata amb la selecció als Jocs Universitaris i Maria Comallonga va ser la millor gimnasta de la selecció espanyola Júnior, que va acabar 14a en el Festival Olímpic de la Joventut Europea (EYOF).
- Els voluntaris de la Catalunya central contra el foc a Zamora són superherois a les xarxes socials
- La policia busca l'home que va enviar a l'hospital d'un cop de puny el conductor d'un bus a Manresa
- Una passatgera del bus bolcat a Santa Susanna: “El conductor estava marejat abans de l’accident”
- La Policia de Manresa farà tancar a l’hora el súper de la carretera de Vic si no compleix
- Maribel Vilaplana, la periodista que va dinar amb Mazón desmunta la versió del president sobre la DANA: «Vaig entrar en un xoc que em va dur a un ingrés hospitalari»
- Un arquitecte aporta una solució «viable» per a l’estació de busos de Berga
- Necrològiques del 8 de setembre del 2025
- Dos ferits en un xoc entre un cotxe i una camioneta a la rotonda del Paidos