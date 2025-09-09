Esquí de fons
L'urgellenc Jaume Pueyo vol competir contra els millors als Jocs
L'esquiador del CEFUC es veu consolidat a la Copa del Món i aspira a entrar a les finals d'esprint a Milà-Cortina d'Ampezzo
Redacció
L'esquiador urgellenc Jaume Pueyo afrontarà el proper mes de febrer la seva segona cita olímpica amb la intenció de fer una passa endavant. Després d'haver debutat en la cita de Pequín del 2022, i d'haver quedat a 1,32 segons d'haver entrat a les finals d'esprint, va experimentar una gran progressió la temporada passada. El seu objectiu als Jocs Olímpics d'Hivern de Milà - Cortina d'Ampezzo, del 6 al 22 de febrer, és classificar-se entre els "vuit primers" i obtenir el diploma olímpic.
Pueyo va aconseguir el trentè lloc al Mundial que es va celebrar a la ciutat noruega de Trondheim i va arribar a ser desè en una cursa de la Copa del Món, la que es va celebrar en el tram final del campionat, el mes de març, a Lathi (Finlàndia). Ha acabat la preparació de l'estiu, fent alpí en línia per mantenir la forma, i afronta els propers mesos amb molta il·lusió.
Pueyo ha explicat que "em sento bé i amb moltes ganes de fer-ho bé. Un any de Jocs Olímpics és molt important, tinc els objectius clars i vull mirar endavant. Quan penso en aquesta cita em ve al cap una gran ambició, un somni, una jornada especial amb la qual tothom s'il·lusiona".
En aquesta ocasió participarà en dues proves, la de l'esprint clàssic olímpic, el 10 de febrer, i la d'esprint per equips, el dia 18. En aquesta segona prova podria coincidir amb un altre esquiador de les nostres contrades, Bernat Sellés, de Bellver. Tots dos van ser catorzens en els passats campionats del món i la bona trajectòria com a júnior del cerdà, de només 22 anys, també pot ajudar Pueyo a avançar.
El top 8 al cap
Mirant novament enrere, explica que "fa quatre anys vaig anar als Jocs per agafar experiència, estar amb els millors. Aquest any crec que és diferent. Em veig amb molt més nivell i amb possibilitats de ser a davant i lluitar-ho tot". Així, ambiciós com és, ha fitxat un clar objectiu que no és gens modest, el d'aconseguir un diploma olímpic "quedant en un top 8".
En la seva preparació en alpí en línia ja ha aconseguit algun premi. Així, va ser tercer en la prova de la Copa del Món que es va disputar a la localitat sueca de Trollhaetan a final d'agost. En aquesta modalitat també afirma que "vull guanyar una cursa" del campionat.
Respecte de la seva participació a la Copa del Món d'esquí de fons, veritable banc de proves per saber com afronta la cita italiana, la seva pretensió és la de ser molt més regular. "Vull estar sempre a les semifinals, dins dels trenta millors. Però a partir d'aquí vull fer un salt i situar-me entre els dotze primers a nivell mundial". Seria una primera fita important
- Un ferit crític evacuat en helicòpter i dos més de greus en un xoc frontal a Alp
- Una espanyola confessa el que guanya i estalvia vivint a Islàndia
- La Catalunya Central serà un bon lloc per veure avui l'eclipsi total de lluna
- NECROLÒGIQUES DEL 7 DE SETEMBRE DEL 2025
- Un ferit en un accident entre tres vehicles a la C-55, a Manresa
- Berga vibra amb el ciclisme retro i l’ambient de la Portal Attack
- Aquests són els pobles de la Costa Brava que han desaparegut
- Una passatgera del bus bolcat a Santa Susanna: “El conductor estava marejat abans de l’accident”