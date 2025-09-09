Entrevista | Dídac Martínez Guitart President de l'Associació Esportiva Vòlei Manresa
Dídac Martínez, president de l'AE Vòlei Manresa: «Hem consolidat el canvi generacional i ara toca mirar cap amunt»
El club afronta una nova temporada a la Primera Divisió, la tercera categoria del voleibol espanyol. Fa tres anys, va iniciar un canvi generacional que, després d’un primer curs difícil, s’ha consolidat. Ara el club és a punt per “jugar bé i deixar de patir” per la salvació
«Fa dos anys vam fer un canvi generacional. És veritat que el primer curs ens va anar justet per mantenir la categoria, però la temporada passada el grup es va consolidar i el resultat va ser més que notable. Vam quedar a mitja taula i ens vam salvar a tres jornades del final», valora a Regió7 el president de l’Associació Esportiva Vòlei Manresa, Dídac Martínez Guitart (Manresa, 1984). El club, fundat l’any 1992, afronta la seva setzena temporada consecutiva a la Primera Divisió masculina, la tercera categoria del voleibol espanyol.
Els entrenaments dels primers equips van començar la setmana del 25 d’agost. La resta, el 2 de setembre. Aquest cap de setmana, el primer equip va jugar un triangular amistós a la Pobla de Claramunt. Va guanyar 0 a 3 a l’equip local i 0 a 3 el CN Terrassa.
Els manresans iniciaran la lliga el 5 d’octubre a la pista del Club Natació Sabadell. Estan en el Grup B, dels quatre de què consta la Primera Divisió, juntament amb CVS Tren de Sóller, CV Monjos, CV Olot, CV Pòrtol, Torredembarra, CV Arcs, l’Indescar Saragossa, CV Reus, CEV L’Hospitalet i CV Barberà.
El president l’AE Vòlei Manresa no veu l’equip preparat per a l’ascens, encara, però sí que proposa un canvi de mentalitat. «Sí, hem de mirar endavant. Per a l’ascens, encara és aviat, però jugar bé i no haver de patir per la salvació, sí que ho podem fer. Hem de deixat de mirar cap avall i passar a mirar cap amunt», afirma, convençut que l’equip té probabilitats «de ser als llocs de dalt». Tot i que «és difícil de dir perquè tots els equips es reforcen i hi ha molt de moviment», considera que els seus principals rivals seran «el Reus, que disposa de jugadors estrangers, el Sabadell, que és el segon equip del club i té jugadors joves que ho voldran fer bé, i l’Hospitalet, que la temporada passada ja va estar a punt de fer la promoció i té una bona base amb reforços».
Els dos primers classificats jugaran la fase de promoció i els dos últims perdran la categoria. El primer partit a casa de l’AE Vòlei Manresa serà l’11 d’octubre, a les 16.00, contra el CVS Tren de Sóller. Els manresans juguen els seus partits a l’Ateneu les Bases, majoritàriament els dissabtes a les 16.00 h. La plantilla està formada per jugadors formats a la base, la majoria de Manresa i la Catalunya Central.
Ara per ara, no es plantegen fer fitxatges per optar a l’ascens. «De moment, no. Només si veiéssim que el grup ho necessita. De tota manera, si fos el cas, ens caldria trobar un patrocinador, abans» diu.
El pressupost del club s’aproxima als 200.000 euros que procedeixen, gairebé en la totalitat, de les quotes dels socis. Es completa amb les línies de subvencions que treu anualment l’Ajuntament de Manresa. També hi compten l’estalvi que suposa no pagar lloguer per les pistes de què gaudeixen a l’Ateneu, al Lacetània i al Puigberenguer. «Aquesta s’hauria de remodelar, com es va fer amb el pavelló del Lacetània. Aniria bé, vista la mancança d’equipaments que té la ciutat».
L’ús de les tres pistes els serveix per cobrir les necessitats d’entrenament dels 22 equips. «Tenim uns 260 jugadors, repartits en 11 equips masculins i 11 de femenins. Tenim més noies que nois, però en nombre d’equips hem aconseguit la paritat», diu Dídac Martínez. Tenen totes les categories doblades, des de l’aleví al juvenil, i situats a les primeres categories catalanes. Per aquesta raó, «som un equip de referència per a Manresa i la Catalunya Central, pel nivell que tenim». A més, hi ha un júnior que dona suport al primer equip.
El club té una espina clavada amb l’equip femení. L’abril del 2021 es van quedar «a un set d’optar a l’ascens a Primera espanyola», recorda Martínez. Van perdre la semifinal contra el CV Gavà en el cinquè set (11-15), després d’haver-se posat per davant 2 a 1 i dominar el quart per 10 a 7. «Si haguéssim pujat, potser encara hi seríem i seríem un dels pots clubs que tindria l’equip masculí i femení en categoria espanyola», afegeix.
Però, l’equip no va pujar i, «a partir d’aquí, les jugadores consolidades van anar plegant per diferents motius. També va marxar l’entrenador [Pau Llach], i l’equip va baixar dues categories de cop». Ara militen a la Tercera Catalana. «A diferència del masculí, la renovació generacional no ens ha anat tan bé. Ens caldrà un temps, encara, per recuperar el nivell i la categoria que ens correspon», assegura.
El voleibol ha crescut els últims anys i l’AE Vòlei Manresa també ho ha notat. «Sí, des de fa tres o quatre anys, hi ha hagut un creixement important. Nosaltres, ja no podem agafar més jugadors. L’estiu passat, en van quedar uns 150 fora i aquest, si fa no fa, també», es lamenta. També ho han notat en el nombre d’aficionats que van a veure els partits. «La grada s’omple cada partit», explicar. Són un centenar d’espectadors, tots els que hi caben.
La captació de jugadors la fan a través de les activitats extraescolars i els campus d’estiu. L’alçada és el primer en què es fixen. «Sí, però no ho és tot. També valorem la coordinació, l’habilitat… ».
«I la competència amb el bàsquet?»
«Ens ho fa difícil —reconeix—. Esclar que no optem als més alts de Manresa. Però, jo els dic que de bàsquet n’hi ha molt i que, per tant, si ets alt i tries el vòlei, tindràs més opcions per jugar a categories altes, perquè no hi ha tanta competència com en el bàsquet.»
No obstant, també aquest aspecte ha canviat a benefici del vòlei. «Sí, perquè ara tenim una base forta i els qui venen del bàsquet, ja no ho tenen tan fàcil per trobar lloc», explica Dídac Martínez.
«I és bo començar de nen en un esport exigent físicament?»
«Sí, de fet, com més aviat es pugui treballar els desplaçaments i la lectura de trajectòries, tocar la pilota, millor. La qüestió no és quan es comença, sinó com es fa, quina exigència imposes en els entrenaments i els partits. Si es planifica i es gestiona bé, no s’hi ha de patir, al contrari».
