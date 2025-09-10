Entrevista | Gerard Carrión Coordinador esportiu de l'infantil de primer any al júnior de primer any
Gerard Carrión, entrenador de formació del Baxi Manresa: «El triple del Gerard Fernández és anecdòtic»
"Els tècnics els donen l’oportunitat de trencar les portes del primer equip, però el més important és que estudiïn", assegura
Li va sorprendre l’actuació de Gerard Fernàndez, en els dos partits del torneig de Sant Julià de Vilatorta?
La veritat és que no perquè el Diego Ocampo i el seu equip tècnic els fa entrenar amb el primer equip ja des de la temporada passada. Això sí, sempre que ho han pogut compaginar amb els estudis. Estem contents perquè veiem que van fent el seu camí.
I el triple guanyador? No tant per l’encert com per la decisió de llançar-lo, amb el marcador 78-78 i sense temps?
Tampoc, perquè el Gerard és un noi amb molta personalitat. Però, el triple és anecdòtic. L’havia de tirar perquè no hi havia cap altra opció de jugada. Ara, dit això, és cert també que és un jugador que s’atreveix a fer coses i que entrenar i competir en aquest nivell l’ajuda a prendre decisions com aquella.
Quantes temporades l’heu entrenat?
Directament, tres temporades, en els dos anys d’infantil i en el segon de cadet. Estem molt contents perquè és amb nosaltres des de l’Escoleta. Ha passat per totes les etapes de formació i ara que ha entrat en dinàmica de primer equip, veiem que s’hi ha adaptat bé sense perdre els estudis. Va a l’Escola Montserrat i fa les pràctiques a l’Oms i de Prat, que l’ajuden en la dualitat estudis i bàsquet. Aquest és l’aspecte més important per a nosaltres, el que més satisfacció ens dona.
Quins són els seus punts forts?
La seva capacitat de generar joc en vertical. És un jugador que sap crear avantatges del no-res, tant per als seus companys com per a ell. És tant un bon passador com un bon finalitzador d’atacs. I, en defensa, treu profit del seu físic.
I quins aspectes ha de millorar?
Esclar, la velocitat a què es juga és molt alta i, per tant, ha de millorar en la comprensió del joc i les lectures tàctiques. Però, això són aspectes lògics a la seva edat. El que entenem és que el procés que està seguint, tant ell com la resta de jugadors que són en dinàmica de primer equip, és el correcte.
El veieu preparat per fer el salt al primer equip?
Ho anirem veient. I, en tot cas, ho valoraran i ho decidiran els tècnics del primer equip, el Diego Ocampo i el Biel Colominas. Ho veuran en els entrenaments. El que és segur és que no tenim gens de pressa perquè hi arribin.
Aprofiteu prou el planter?
Sí, creiem que sí. El que passa és que arribar al primer equip és molt difícil, i costa més encara consolidar-s’hi. Tenim els casos recents del Guillem Jou i el Musa Sagnia, per exemple. El que han d’entendre, tant el Gerard com els altres joves, el Lucas, el Ferran, el Guillem... és que depèn d’ells i del seu treball arribar-hi. Els tècnics els donen les oportunitats. Tenen l’ocasió de trencar les portes del primer equip. El que han de fer és entrenar, seguir estudiant i estar preparats per a quan l’entrenador els cridi, sigui per entrenar o sigui per anar a un partit, jugar un minut o només ser a la banqueta per animar als seus companys.
Per què costa tant?
Perquè hi ha molts condicionants. El salt físic, per exemple, és molt gran. De cop, passen de competir amb nois de la seva edat a fer-ho contra jugadors que els treuen anys de creixement i experiència. Crec que cada cop serà més difícil veure nois de 18 anys debutar i consolidar-se al primer equip. Però, no és l’única via possible. Hi ha el cas del Rafa Martínez, per exemple. De fet, el camí normal seria el que ell va fer, passar abans per diversos equips vinculats. Fer el salt directe és excepcional.
La Lliga U22 hi pot ajudar?
No ho sé. Ja ho veurem. En tot cas, és una oportunitat que tindran aquests jugadors júniors de competir a un nivell alt. En aquest aspecte, sí que serà positiu.
Però, no frenarà la fugida de talent a les universitats dels Estats Units?
No ho crec. És molt difícil, que ho faci. Perquè, econòmicament, les ofertes que els fan des de les universitats nord-americanes són molt llamineres. Ara, en aquest sentit, la Lliga U22 també servirà per acostar aquests jugadors al bàsquet professional.
