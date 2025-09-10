"Iu Martínez està a un nivell brutal, és un extrem amb el caràcter de Puyol"
L'extrem de Súria és un jugador amb un perfil únic. Contra el Palmeiras, a la semifinal del Mundial de Clubs Sub-18, es va destapar amb dos grans gols
Jaume Marcet
Iu Martínez Juncadella va néixer el 27 d’abril del 2009 a Súria. Només cinc dies després, Carles Puyol va marcar un dels gols més mítics de la seva carrera. Va ser una de les dianes del 2-6 amb què el Barça de Guardiola va apallissar el Reial Madrid el 2 de maig del 2009. El gol de ‘Puyi’ va tenir un impacte simbòlic per la seva celebració besant la senyera del braçalet de capità.
Puyol es va iniciar al Juvenil A del Barça com a interior dret, però va acabar triomfant al primer equip de central, havent passat abans pel lateral. L’Iu també va jugar els primers anys al planter com a migcampista, però en les últimes temporades s’ha consolidat com un extrem elèctric.
Un altre dels paral·lelismes entre tots dos és la cabellera: Puyol sempre va destacar per la seva cabellera generosa mentre que el bagenc s’ha caracteritzat per un pentinat similar.
Tots dos van néixer en un poble relativament petit. Si Puyol és de la Pobla de Segur (3.000 habitants), Iu és natural de Súria (5.800 habitants). Tots dos són aficionats del Barça de cor i expressen al camp el seu sentiment amb una entrega i un coratge incomparables.
Que un defensa destaqui per la seva empenta, cor i intensitat ha estat històricament quelcom habitual. Gallego, Segarra o Migueli en van ser alguns precedents abans que Puyol, amb un estil molt particular.
La diferència és que ‘Puyi’ era tan ràpid, potent i intel·ligent que no necessitava fer faltes per imposar la seva intensitat infinita. La peculiaritat de l’Iu Martínez és que aquest caràcter lluitador ‘estil Puyol’ no és habitual en els extrems. Els davanters solen ser jugadors de gran talent però amb deficiències defensives i problemes per ser regulars. La seva genialitat sol ser tan espectacular com esporàdica o imprevisible.
L’Iu és un extrem veloç, potent i vertical amb qualitats tècniques ideals per ser desequilibrant, però alhora exhibeix unes característiques més pròpies d’un defensa pel que fa a actitud.
Cada pilota que disputa l’Iu sembla que sigui l’última de la seva carrera, sempre dona la cara i mostra un compromís que enamora els seus entrenadors.
A Sant Joan Despí al·lucinen amb ell: “Està a un nivell brutal”. L’Iu va marcar nou gols la temporada passada, però la seva aportació a l’equip és impagable: “El seu caràcter, humilitat i capacitat competitiva ens recorda a la de Puyol”.
Un perfil 100% competitiu
Els seus tècnics i companys s'ha sorprès del temperament 100% competitiu d’aquest noi de 16 anys. Sempre ho dona tot i no escatima ni una gota de suor, però és que a més d’aquestes qualitats ‘puyolianes’, l’Iu és molt bo atacant. Ho és perquè la seva mentalitat i preparació són òptimes i perquè sempre explota les seves virtuts.
L’Iu mai no busca lluir-se amb accions tècniques vistoses de cara a la galeria. El seu futbol és més ple de sobrietat i efectivitat que no pas d’estètica.
És vertical, ràpid, profund i directe, domina ambdues cames i és un jugador intel·ligent que sempre prioritza el col·lectiu al lluïment personal. Té un gen comparable al de Carles Puyol per lluitar, treballar i competir al més alt nivell i sempre dona la cara pels seus companys.
Un llarg recorregut al planter blaugrana
L’Iu viu la seva novena temporada al futbol base del Barça. Va arribar del Gimnàstic Manresa i el Benjamí C, A i l’Aleví C van ser els seus quatre primers equips blaugranes al futbol-7.
Al futbol-11 ha jugat als dos equips infantils, als dos cadets i al Juvenil B. Cesc Bosch va ser el seu entrenador la temporada passada al Cadet A i ara ho és al Juvenil B. Per a Bosch és fàcil alinear l’Iu perquè el seu rendiment als entrenaments mai no fluctua, i això el converteix en una peça 100% fiable.
La competència amb Alieu Drameh, Alejandro Pastor i Byron Mendoza no l’espanta. Alguns són extrems més dotats tècnicament, altres més poderosos físicament, però ningú el guanya en prestacions totals, incloent-hi rendiment tècnic, físic i tàctic.
La capacitat d’adaptació de l’Iu té també un punt en comú amb Puyol, que al Barça va passar de ser un interior dret ofensiu a un dels millors defenses de la història. El pas de l’Iu ha estat invers: de migcampista amb recorregut i arribada s’ha reconvertit en extrem explosiu.
Un extrem amb gen guanyador
Els dos gols al Palmeiras en la semifinal del Mundial de Clubs Sub-18 van premiar l’esforç constant de l’extrem de Súria, que encomana als seus companys la il·lusió per seguir millorant i evolucionant en tots els aspectes.
L’Iu serà un fix a l’onze titular de Cesc Bosch contra el Racing. L’encert i la finor de l’extrem de Súria poden tenir alts i baixos, però la seva dedicació, concentració i entrega sempre superen totes les previsions. A la Ciutat Esportiva Joan Gamper saben que conjugar talent i garra és poc habitual, però l’Iu Martínez trenca tots els motlles. Seguiu-lo.
