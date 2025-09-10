Futbol
La nova vida del culer Joan García
Nou club, nous companys, nova casa... i nou gos: el porter del Barça ha viscut un estiu de molts canvis
Ivan San Antonio
Joan García, i això no passa sovint al món del futbol sent porter (molt menys al Barça), és el fitxatge estrella del mercat d'estiu en clau blaugrana. Ho és perquè el club va pagar la seva clàusula de rescissió (25 milions) i perquè aquesta inversió suposa la més important que ha fet l'entitat, però, sobretot, perquè Deco ha signat a un tros de porter. Si algú tenia algun dubte, davant el Rayo, a l'últim partit abans de l'aturada, van quedar tots esvaïts.
La sensació a Vallecas va ser estar veient una d'aquestes actuacions memorables, al nivell de les millors nits de Ter Stegen o Víctor Valdés. De fet, Joan García va fer la sensació d'haver jugat al Barça tota la vida. Ni un error, va estar impecable. La seva adaptació, doncs, ha estat un èxit. Tampoc ningú en la direcció esportiva no dubtava d'això, ni davant dels possibles dubtes per no ser el mateix jugar a l'Espanyol que de blaugrana. I això que canvis n'hi ha hagut uns quants des que va fer el pas.
El fitxatge pel Barça no només va implicar canviar d'equip, sinó també de residència. En Joan ja vivia a Badalona, lluny de Sallent, durant la seva etapa a les categories inferiors de l'Espanyol i posteriorment es va traslladar al centre de Barcelona quan va començar a jugar amb el primer equip. Ara, després de signar pel Barça, s'ha instal·lat en una nova llar més propera a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, facilitant-li els desplaçaments diaris i la integració a la rutina del primer equip. La veritat és que anys enrere solia passejar per alguns centres comercials passant força desapercebut, però aquesta intimitat s'ha acabat. El Barça li ha fet una exposició mediàtica que dificulta aquestes passejades tranquil·les d'abans. Això sí, els que el coneixen asseguren que no en té un no per a ningú. Mai. I que continua sent la mateixa persona que era fa uns quants mesos perquè això de la fama li interessa més aviat res. Ho van poder comprovar els que van coincidir amb ell al GP de Catalunya, on va anar acompanyat de la seva família convidat per l'organització.
Pel que fa al personal, el Joan comparteix el seu dia a dia amb la seva parella, amb qui s'ha traslladat a viure a prop dels camps d'entrenament. També té casa a Sallent, el seu poble natal, on va créixer, però les seves obligacions professionals no li permeten acudir massa sovint al seu refugi emocional. La parella, per celebrar el canvi de llar, van viatjar a Albacete a adoptar un gos que han anomenat Otto. El van conèixer a través dels vídeos penjats a Instagram per un refugi d'animals que gestiona Juan Manuel.
Joan García sempre ha conviscut amb aquests animals, considerats els millors amics de l'home, perquè els seus pares, Jerónimo i Teresa, sempre han tingut gos, mentre que el seu germà Lluís també comparteix el seu temps amb un can.
Li agrada tenir els seus a prop
El porter rep visites d'amics i familiars, lògicament, la majoria de vegades quan no ha d'afrontar algun dels desplaçaments de l'equip, que són habituals en aquest inici de temporada. Per això molts dels seus amics i familiars encara no han pogut gaudir de partits en directe, ja que els tres partits oficials disputats fins ara han estat a domicili. Sí que hi va haver presència del seu entorn a Vallecas per jugar contra el Rayo ia València per jugar davant el Llevant. El seu cercle més íntim estarà segur a l'Estadi Johan Cruyff.
A nivell personal, Joan continua sent la mateixa persona que era a l'Espanyol: proper amb la família, amb els amics i amb els companys, conscient del seu creixement professional però sense perdre la normalitat que el caracteritza. La seva adaptació al Barça reflecteix un equilibri entre l'exigència esportiva i l'estabilitat personal, consolidant el primer any en un club de primer nivell amb confiança i discreció. No li agrada l'exhibicionisme ni les aparences, és simplement Joan Garcia. I res no ha canviat perquè defensi la porteria del Barça. Continua buscant la discreció quan surt a conèixer algun restaurant o a menjar amb els amics o la nòvia.
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
- Els voluntaris de la Catalunya central contra el foc a Zamora són superherois a les xarxes socials
- Adrián Díaz, empresari espanyol a la Xina: «A les fàbriques xineses es descansa un dia al mes i ningú ho qüestiona»
- Una passatgera del bus bolcat a Santa Susanna: “El conductor estava marejat abans de l’accident”
- El centre de Fuïves, a Olvan, tanca després de 50 anys de recuperació del ruc català
- La pluja intensa provoca dos accidents, fa caure arbres i obliga a remolcar cotxes aquesta nit a la Catalunya central
- La policia busca l'home que va enviar a l'hospital d'un cop de puny el conductor d'un bus a Manresa
- Lluís Llach: «Salvador Illa és el senyal que l'independentisme ha tocat fons»