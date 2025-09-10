Futbol
El Vilomara jugarà dijous contra el CE Manresa el partit del centenari del club
L'entitat blanc-i-verda va fer la presentació dels actes de la celebració i rebrà el club de la capital bagenca a les sis de la tarda
Redacció
El CF Vilomara ha començat a celebrar els actes del seu centenari i aquest dijous, Diada Nacional de Catalunya, n'aborda un de molt especial. Serà el partit central entre el primer equip del Vilomara i el Centre d'Esports Manresa, formació que dissabte passat va iniciar el seu nou periple al grup 5 de Tercera RFEF. El club manresà s'ha mostrat encantat de col·laborar en aquest partit, que començarà a partir de les sis de la tarda al camp de futbol del Pont de Vilomara i Rocafort.
El duel arriba en un moment interessant per al primer equip del Vilomara, ja que fa pocs dies es va confirmar que la renúncia el Masnou el deixa ascendit a la Tercera Catalana, després d'haver estat segon en la lliga de Quarta de l'any passat. L'equip ha hagut de ser reenquadrat al grup 9, amb rivals de la zona metropolitana de Barcelona, però la directiva encaixa el repte dels desplaçaments llargs amb ganes de competir tots els partits. El debut serà el dia 21 al camp del Deportivo Paraguay, una formació que es va enfrontar al CE Sallent l'any passat en les fases d'ascens a Segona. L'estrena a casa serà el dia 27, contra el Congrés.
