El CB Martorell vol pujar per la via esportiva

Els del Baix Llobregat nord renuncien a l’opció de promocionar a Tercera FEB arran de la reestructuració generada per la creació de la lliga U 22

Aquest diumenge s’estrenen a Supercopa davant l’Intersport Olaria - Samà Vilanova SAM a casa

Imatge d'un partit de la temporada passada

Imatge d'un partit de la temporada passada / Oscar Bayona / Oscar Bayona

Pol Vilà

Pol Vilà

Martorell

Amb la creació de la Lliga U 22 i tota la reestructuració derivada, el Club Bàsquet Martorell, com tants altres equips, ha tingut l’opció -per mínima que fos- aquest estiu d’acollir-se a un ascens de categoria, però el conjunt del Baix Llobregat nord ha decidit renunciar a aquesta temptativa i guanyar-se el dret a la promoció a Tercera FEB damunt del terreny de joc.

«No era ni el moment econòmic, ni el moment esportiu», detallava a Regió7 el tècnic, Andrés Joya. Per fer-ho jugaran amb dos factors a favor: una «teòrica» baixada de nivell de la Supercopa a conseqüència dels sis equips que han pujat a Tercera FEB, i la continuïtat de gran part de la plantilla. No endebades, el club ha renovat nou jugadors i ha fet quatre incorporacions.

Els martorellencs, que disputaran el primer partit de Supercopa aquest diumenge a casa davant l’Intersport Olaria - Samà Vilanova SAM a un quart de 7 de la tarda, mantenen Gerard Bascuñana, Víctor Díaz, Marc Ribas, Joel Joya, Andrés Hernangómez, Xavi Ortiz, Enric Yeste, Guillem Corral i Carlos Cáceres. En l’apartat d’incorporacions, han aconseguit els serveis d’Àlex Díaz, David Corominas, Roberto Martín i Martín Peláez. D’altra banda, s’han donat de baixa Guillem Torrent i Aziz Netfi.

Els equips rivals, coneguts

Els rivals del conjunt entrenat per Andrés Joya seran els ja coneguts CB Ipsi, UE Montgat, FC Martinenc Bàsquet, Maristes Ademar i CBU Lloret Samba Hotels, més els equips que han pujat a la categoria, que són CB Artés, CB Alpicat, CB Vic 2 - Universitat de Vic, Salas CE Sant Nicolau, AE Minguella - Pure Cuisine i Intersport Olaria - Samà Vilanova SAM, i els equips que van perdre la categoria que són SD Espanyol, Club Bàsquet Santfeliuenc, JAC Sants Barcelona i Ramon Soler CB Salt.

La temporada passada el CB Martorell va finalitzar en vuitena posició amb un balanç de 13 victòries i 13 derrotes.

Malgrat que la primera volta va ser força bona, una mala segona part del campionat els va relegar a la mitja taula i en una situació incòmode al no tenir en joc cap objectiu clar que motivés l’equip.

«La darrera campanya l’afrontàvem amb incertesa i vam generar expectatives, sobretot després de la primera volta. Aquest exercici busquem consolidar el bloc de gent jove i fer un bon joc. Pel que fa als resultats volem estar a dalt per pujar a Tercera FEB», ha reconegut Joya.

Sobre l’entitat dels rivals, l’entrenador situa el Montgat com el conjunt a batre.

«Han fet un gran equip. Fa anys que estan lluitant entre les primeres posicions i han incorporat jugadors que han jugat a Primera FEB», explica el tècnic del CB Martorell.

També assenyala el potencial del Martinenc i els equips que han perdut la categoria tot i els problemes econòmics d’alguns d’ells.

Pel que fa a les bases de la competició, pujarà directe a Tercera FEB el primer classificat de la lliga regular i optaran a altres places d’ascens equips que hagin finalitzat a la part alta i que disputin les fases finals.

Baixaran a Copa Catalunya el 13è, 14è, 15è i 16è classificat.

