La Copa Bages arrenca dissabte i atorgarà quatre trofeus en tres caps de setmana

Aquest diumenge es coronarà el campió del torneig femení B, el proper, els triomfadors absoluts masculí i femení i el dia 28, el guanyador mini

El CB Vilatorrada buscarà el títol masculí després de perdre l'última final contra l'Artés

El CB Vilatorrada buscarà el títol masculí després de perdre l'última final contra l'Artés / Oscar Bayona / Oscar Bayona

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

Aquest dissabte, dia 13, arrenca la Copa Bages de bàsquet, una competició que arriba a la 37a edició en l'apartat masculí i a la 31a en el femení i que atorgarà quatre trofeus en tres caps de setmana, començant per aquest. Els torneig masculí absolut, femení A i B i la Mini Copa establiran guanyadors els tres propers diumenges.

Així, el torneig femení B veurà les semifinals CB Artés-CB Castellet i ASFE B-Vilatorrada i la final diumenge, dia 14, a les 12.30 hores.

També començarà el torneig masculí, amb la primera fase i els duels ASFE-CB Navàs B i CB Artés B-Bàsquet Oms. El guanyador del primer partit jugarà diumenge contra el CB Santpedor i el del segon, contra el CB Castellet.

Ja la setmana següent, La Salle Manresa i el CB Vilatorrada disputaran les semifinals davant dels vencedors d'aquests partits. La final serà el diumenge, 21, a les 19.30 hores.

Pel que fa al torneig femení, es jugarà el proper cap de setmana. Les semifinals de dissabte seran Manresa CBF B-JET Terrassa i Petropintó ASFE-Femení Osona. La final es disputarà també el diumenge, 21, a les 17.45 hores.

Finalment, la vuitena Mini Copa es jugarà tota el diumenge, 28 de setembre i acollirà el Paidos-ASFE, el CB Artés i La Salle Manresa.

