Bàsquet
La Copa Bages arrenca dissabte i atorgarà quatre trofeus en tres caps de setmana
Aquest diumenge es coronarà el campió del torneig femení B, el proper, els triomfadors absoluts masculí i femení i el dia 28, el guanyador mini
Aquest dissabte, dia 13, arrenca la Copa Bages de bàsquet, una competició que arriba a la 37a edició en l'apartat masculí i a la 31a en el femení i que atorgarà quatre trofeus en tres caps de setmana, començant per aquest. Els torneig masculí absolut, femení A i B i la Mini Copa establiran guanyadors els tres propers diumenges.
Així, el torneig femení B veurà les semifinals CB Artés-CB Castellet i ASFE B-Vilatorrada i la final diumenge, dia 14, a les 12.30 hores.
També començarà el torneig masculí, amb la primera fase i els duels ASFE-CB Navàs B i CB Artés B-Bàsquet Oms. El guanyador del primer partit jugarà diumenge contra el CB Santpedor i el del segon, contra el CB Castellet.
Ja la setmana següent, La Salle Manresa i el CB Vilatorrada disputaran les semifinals davant dels vencedors d'aquests partits. La final serà el diumenge, 21, a les 19.30 hores.
Pel que fa al torneig femení, es jugarà el proper cap de setmana. Les semifinals de dissabte seran Manresa CBF B-JET Terrassa i Petropintó ASFE-Femení Osona. La final es disputarà també el diumenge, 21, a les 17.45 hores.
Finalment, la vuitena Mini Copa es jugarà tota el diumenge, 28 de setembre i acollirà el Paidos-ASFE, el CB Artés i La Salle Manresa.
