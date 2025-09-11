Atletisme
El cros de l'Ametlla de Merola espera per a diumenge una participació total de 400 corredors
Les curses absoluta, de 5 i de 10 quilòmetres, i infantil precediran la disputa de l'esperada cursa de nadons gatejant
Redacció
El Cros de l'Ametlla de Merola torna fidel a la seva cita de cada segon cap de setmana de setembre amb la disputa de les proves absolutes, de 5 i de 10 quilòmetres, de la infantil i de l'esperada cursa de nadons, que serveix de final de festa i en què els joveníssims participants, nascuts l'any passat o aquest, gategen buscant la victòria. Per a l'edició d'enguany, la número 35, s'espera la presència d'uns 400 participants, 300 d'ells en les curses principals i 100 més en la infantil.
El recorregut és el mateix de sempre, de cinc quilòmetres al qual els participants poden triar si hi fan una o dues voltes sobre la marxa. Abans s'hauran disputat dues proves infantils, una de 770 metres per a canalla nascuda a partir del 2017 i una de 1.730 metres per als nascuts entre el 2012 i el 2016. Els d'aquesta última franja també poden disputar les competicions de cinc i deu quilòmetres, amb permís previ dels pares.
Repetiran els guanyadors de la passada edició, Abdessamad Moujan en la categoria masculina i Míriam Ortiz en la femenina. El primer tindrà com a principals adversaris Samir ait Bouychamane, Radouane Nour, el berguedà Xavi Tomasa i el manresà Joan Piqué. En dones, Ortiz repetirà pugna amb el podi de l'any passat, Elisabet Martín i Laia Andreu.
També correrà el Cros el secretari general d'Esports de la Generalitat, el berguedà Abel Garcia, com un corredor popular més. Després participarà en el lliurament de trofeus, acompanyat de l'alcaldessa de Puig-reig, Eva Serra, i Joan Casadesús, de l'empresa AS&NL, principal patrocinador del cros. Tota la informació es pot trobar a cross.ametllademerola.cat.
