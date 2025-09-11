Reial Madrid
Una denunciant retira l’acusació contra el futbolista Raúl Asencio després del pagament d’una indemnització per la difusió d’un vídeo sexual
La denunciant major d’edat accepta les disculpes del jugador del Reial Madrid i expressa la seva voluntat que no sigui castigat per la via penal
Benyara Machinea
La víctima major d’edat que demanava quatre anys de presó per al jugador del Reial Madrid Raúl Asencio per la difusió d’un vídeo sexual gravat al sud de Gran Canària ha decidit retirar l’acusació en contra seu després del pagament d’una indemnització econòmica. En un escrit que ha remès al jutjat, la jove accepta les disculpes del futbolista i la seva intenció de reparar el dany ocasionat, per la qual cosa li demana perdó i expressa la seva voluntat que no sigui castigat penalment. En un primer moment, li atribuïa la comissió de dos delictes de pornografia infantil i revelació de secrets.
El canvi de postura arriba després d’una carta firmada pel processat en què aquest reconeix que va cometre «un error» i es disculpa de forma «expressa i incondicional» amb la perjudicada, tal com va avançar la Cadena Cope i ha confirmat aquest diari. La quantia finalment abonada no ha transcendit perquè les parts mantenen que és un aspecte «confidencial», si bé en l’escrit d’acusació inicial se li reclamaven 58.000 euros d’indemnització, que es desglossen en 27.000 per les lesions temporals, 21.000 per les seqüeles i l’estrès posttraumàtic i 10.000 pel dany moral.
La denunciant, representada per la lletrada Margarita Alejo, manté l’acusació que exerceix contra els altres tres jugadors investigats, llavors del Reial Madrid C: Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez i Andrés García. La diferència es troba en el fet que ells van participar en la trobada sexual amb les dues joves, de 16 i 18 anys, per la qual cosa se’ls atribueix a més un presumpte delicte de revelació de secrets en la modalitat de gravació de vídeos.
També es manté de moment sense canvis l’acusació que exerceix la víctima menor d’edat, que continua reclamant quatre anys de presó per a Asencio. Es pot recordar que la defensa del futbolista ha intentat pactar en els últims mesos un acord amb totes dues per qualificar els fets com un delicte lleu amb pena de multa.
Segueix endavant d’igual forma l’escrit d’acusació formulat per la Fiscalia, que demana dos anys i sis mesos de presó per al jugador a l’imputar-li dos delictes contra la intimitat. Malgrat que no va participar ni es trobava a la cabana on van succeir els fets, considera que les seves suposades accions de demanar les imatges per ensenyar-les a una altra persona han de comportar una responsabilitat penal, malgrat que després esborrés el vídeo.
Quan es va donar a conèixer la seva imputació, el maig d’aquest any, Asencio va emetre un comunicat a través de les seves xarxes socials, en què reafirmava la seva «alienitat a qualsevol conducta delictiva». «Vull reiterar el meu absolut respecte pels drets a la llibertat sexual i a la intimitat de totes les dones», expressava llavors.
Els fets van tenir lloc el 15 de juny del 2023, quan tres dels futbolistes van decidir gravar una trobada sexual amb les dues joves sense el seu consentiment. Les denunciants els van demanar que esborressin les imatges, però mesos després es van adonar que el vídeo estava sent compartit amb terceres persones. Un dels testimonis, a més, va apuntar directament a Asencio perquè es trobava amb ell quan suposadament li va arribar la gravació al mòbil després de demanar-la.
