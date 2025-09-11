La felicitat d’Esther Guerrero a Tòquio
La llegenda banyolina, entrenada pel manresà Joan Lleonart, afronta als 35 anys un nou Mundial en els 1.500 metres: «Ser-hi és un premi»
Jordi Bofill
L’atleta Esther Guerrero escriurà una nova pàgina per a la història aquest cap de setmana, amb la participació en els Mundials d’atletisme que es disputen a Tòquio. «Ser-hi és un premi», assegura la de Banyoles des de la concentració de la selecció espanyola. Als 35 anys, viu una segona joventut a la pista. «Després dels Jocs Olímpics de l’any passat i l’Europeu, que va ser tot molt intens, vaig prendre’m el 2025 com un any diferent, de transició, on tenia clar que em guiaria una mica per les sensacions i cap a on el meu cap em portés. I la veritat és que tinc un any molt bonic», resumeix Guerrero, recentment campiona d’Espanya en uns 1.500 metres popularitzats, com abans els 800, pel que fa a l’àmbit gironí gràcies a la seva presència i competitivitat incansables, tot un exemple per a les futures generacions d’esportistes que venen al darrere.
«He aconseguit tots els propòsits que m’havia fixat, aquest curs. I estic a Tòquio, on tinc l’oportunitat de tornar a l’estadi olímpic del 2021», recorda, amb nostàlgia, fent referència als Jocs Olímpics que va disputar aquell estiu. «De veritat, després de tants anys això d’ara és un premi. Poder estar a l’elit, posar-me a la línia de sortida amb la confiança i la certesa d’haver fet una bona temporada i un bon treball, i poder gaudir d’un gran campionat des de dins».
La llegenda banyolina va estrenar-se en uns Mundials el 2015, a Pequín. També va ser a Londres 2017, Doha 2019 i Budapest 2023. A banda, esclar, del Campionat del Món en pista coberta a Birmingham 2018, Glasgow 2024 o Nanjing 2025. Sumem-li els Europeus d’Amsterdam 2016, Berlín 2018 i Roma 2024, on va fregar el podi, amb un quart lloc. Els de pista coberta: Belgrad 2017, Glasgow 2019, Torún 2021, Istanbul 2023 -també va ser quarta- o Apeldoorn 2025. I la joia de la corona: els Jocs Olímpics; Rio 2016, Tòquio 2021 o París 2024. La col·lecció és extraordinària. Tal com els resultats en l’àmbit estatal, on suma una vintena de títols. El que ha aconseguit Esther Guerrero en el món de l’atletisme és una passada.
S’acaba la feina
Amb els Mundials, s’acaba la seva temporada. «El mes d’agost ha donat molt per si: he pogut entrenar tranquil·lament i he fet dues competicions de nivell corrent en 3.59. Això és el que m’ha donat energia per poder competir en el Mundial de Tòquio», aclareix.
Guerrero disputarà la seva sèrie el dissabte a les 12.50 hora catalana. «Una vegada em col·loqui a la línia de sortida pot passar de tot. L’any passat, a París, vaig quedar-me a quatre centèsimes de passar a la final, però el primer dia vaig haver de passar per la repesca perquè en les eliminatòries em va costar més. Jo vaig la 22 i passen 24 a semifinals; per tant, hauré d’estar allà, hauré de lluitar. Però, sobretot, desitjo sortir de la pista competint el màxim possible i acabar satisfeta». Passi el que passi, la seva història és per posar-se dempeus.
