Hoquei Patins / Lliga Catalana
L’Igualada Rigat cau eliminat a semifinals amb el FC Barcelona
Malgrat intentar-ho fins als instants finals de partit, el conjunt de Marc Muntané no pot capgirar el 3 a 0 amb què va acabar la primera part
L’únic gol arlequinat el va fer Marc González, una de les incorporacions de l’estiu
L’Igualada Rigat va ser eliminat de la Lliga Catalana després de perdre a semifinals davant el FC Barcelona per 4 a 1. Malgrat intentar-ho fins als instants finals de partit, el conjunt de Marc Muntané no van poder capgirar el 3 a 0 amb què va acabar la primera part.
Els arlequinats arribaven a la final a quatre de la Lliga Catalana que es disputa al pavelló 11 de setembre de Lleida després de superar el Cerdanyola CH per 1 a 4 i el Noia Freixenet per 4 a 2 en les rondes anteriors.
A les semifinals, es van topar amb un Barça que es va instal·lar a la meitat de pista visitant des de bon començament i els va impedir sortir de camp propi amb facilitat. Qui més va provar de buscar solucions va ser Roger Bars a través de conduccions llargues per superar la línia divisòria, esgarrapar alguns segons i combinar amb algun company, però ràpidament el van envoltar dos o tres blaugranes i li van pispar a pilota.
D’aquesta manera va arribar el primer gol, tot just al quart minut, quan els blaugrana jugaven amb superioritat per targeta blava a Roma. El va fer Marc Grau. Poc després, el mateix Grau va tenir una opció molt clara per fer el segon en un cara a cara amb el porter arlequinat. Es va omplir de pilota i va preferir deixar-la enrere per un company en lloc de culminar l’acció.
La clara superioritat blaugrana es va esvair just després de les primeres rotacions i va deixar pas a uns minuts d’anades i tornades amb accions a totes dues bandes. Així, els arlequinats van aconseguir sortir amb més facilitat des de darrere, van ser més protagonistes, i van tenir quatre bones ocasions per igualar el marcador. La més clara va venir de Ruano, que es va endur, gairebé sense voler, una passada arriscada a camp contrari que el va deixar tot sol davant Sergi Fernàndez. L’arlequinat va errar l’intent, i tot seguit es va endur les mans al cap, lamentat l’acció perdonada que hagués suposat l’empat.
Quan més s’hi va acostar el conjunt arlequinat, un penal comès per Roger Bars amb la pilota ben lluny de l’acció va donar aire al Barça. El va transformar Xavi Barroso amb un xut col·locat a l’escaire esquerre que no va poder treure Arnau. A més, a l’últim minut de la primera part, els blaugrana van ampliar encara més l’avantatge i van deixar la classificació encarrilada.
Només començar la segona part, Marc Carol va caure a l’àrea contrària i va donar l’opció a Bars des del punt de penal. El capità el va llançar directament fora, però va aprofitar el refús, va alçar la pilota per sobre l’abast de Sergi, i, ja amb aquest abatut, va provar el xut. Llàstima que es va estavellar al pal dret.
No ho van deixar de provar els arlequinats, que van tenir tres xuts més de Ruano, Pascual i Marc González, tots tres arran de terra i des de dins l’àrea, i un altre de Guillem Llorens, potentíssim i des de molt lluny, que va anar al travesser.
Va tornar a aparèixer Ignacio Alabert, que va castigar amb el quart gol fruit d’un xut ajustat al pal dret d’Arnau. Instants després, Marc González va convertir el llançament de falta directa corresponent a la desena falta blaugrana i va posar el 4 a 1 al marcador. A més, Arnau, que va fer més d’una desena d’aturades de mèrit, va evitar la que va tenir el Barça poc després.
En els minuts finals, la falta d’encert de cara a porteria no va permetre als arlequinats modificar el resultat. Tampoc hi va ajudar la targeta blava que va veure Joel Roma i que va deixar als arlequinats amb un home menys fins al final del partit.
El Calafell manté la solidesa de l’any passat i es carrega el Reus Deportiu
El Calafell La Menorquina, vigent campió de la Lliga Catalana, va donar la sorpresa en carregar-se el Reus Deportiu Brasília (2-3) en un partit marcat per la solidesa defensiva dels dos equips, i per les queixes en acabar del reusenc Marc Julià, respecte a la utilització del sistema de revisió de jugades. «Hauríem de tornar a l’hoquei tradicional, alenteix el joc i afavoreix les pèrdues de temps», va criticar als mcròfons d’Esport3.
El Reus va començar dominant el partit, malgrat que li costava trencar la defensa del Calafell i crear ocasions a la porteria de Martí Serra. Fruit del seu domini, es va avançar al minut deu amb un gol de Marc Julià, que va resoldre una bonica jugada col·lectiva que va servir per enfonsar la defensa blanc-i-verda.
Semblava que el Reus inclinava la semifinal al seu favor i que imposaria la seva superioritat. Però, dos gols molt ràpids, el primer una canonada de Sergi Folguera que Nil Viña ni va veure, al minut 13, i una pilota morta a la línia de gol aprofitada pel capità Jepi Selva, al minut 18, van posar en avantatge el Calafell.
Tot i que el Reus va aconseguir anar als vestidors amb el marcador empatat 2-2, gràcies a un gol de Martí Casas a 1:29 del final, un altre cop el Calafell es va avançar al segon minut de la represa amb un altre xut de lluny, potent, d’Aleix Marimon, que es va colar per l’esquadra dreta de Viña. Fins al final, el Calafell va saber jugar amb la desesperació reusenca i defensar la victòria, i sense haver de recórrer a les faltes per aturar els atacs rivals.
FC Barcelona: 4
Igualada Rigat HC: 1
FC BARCELONA: Sergi Fernández, Ignacio Alabart, Ferran Font, Barroso, Marc Grau -cinc inicial- Carles Grau, Pablo Álvarez, Llorca, Aragonès, Eloi Cervera.
IGUALADA RIGAT HC: Arnau Martínez, Matias Pascual, Joan Ruano, Joel Roma, Roger Bars -cinc inicial- Biel Llanes, Marc González, Guillem Llorens, Marc Carol, Ferran Busquets.
ÀRBITRES: Jaume Anglès i Daniel Picó.
GOLS: 1-0 (m. 5), Marc Grau ; 2-0 (m. 21), Barroso; 3-0 (m. 25), Alabart, 4-0 (m. 35), Alabart, 4-1 (m. 37), Marc González.
