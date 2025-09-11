Hoquei patins
L’Igualada Rigat cau eliminat amb el Barça a les semifinals de la Lliga Catalana (4-1)
Malgrat intentar-ho fins als instants finals de partit, el conjunt de Marc Muntané no pot capgirar el 3 a 0 amb què acaba la primera part.
L’Igualada Rigat ha caigut eliminat de la Lliga Catalana després de perdre en la segona semifinal de la competició davant el FC Barcelona per 4 a 1. Malgrat intentar-ho fins als instants finals de partit, el conjunt de Marc Muntané no ha pogut capgirar el 3 a 0 amb què ha acabat la primera part.
Els arlequinats arribaven a la final a quatre de la Lliga Catalana que es disputa al pavelló 11 de setembre de Lleida després de superar el Cerdanyola CH per 1 a 4 i el Noia Freixenet per 4 a 2 en les rondes anteriors.
A les semifinals, s’han topat amb un Barça que s’ha instal·lat a la meitat de pista visitant des de bon començament i ha impedit l’Igualada Rigat sortir de camp propi amb facilitat. Qui més ha provat de buscar solucions ha estat Roger Bars a través de conduccions llargues per superar la línia divisòria, esgarrapar alguns segons i combinar amb algun company, però ràpidament l’han envoltat dos o tres blaugranes i li han pispat la pilota.
D’aquesta manera ha arribat el primer gol, tot just al quart minut de semifinal. L’ha fet Marc Grau, que ha aprofitat un desajustament defensiu per batre Arnau Martínez. Poc després, el mateix Grau ha tingut una opció molt clara per fer el segon en un cara a cara amb el porter arlequinat. S’ha omplert de pilota i ha preferit deixar-la enrere per un company en lloc de culminar l’acció.
La clara superioritat blaugrana s’ha esvaït just després de les primeres rotacions i ha deixat pas a uns minuts d’anades i tornades constants amb accions a totes dues bandes. Així, els arlequinats han aconseguit sortir amb més facilitat des de darrere, han estat més protagonistes, i han tingut quatre bones ocasions per igualar el marcador.
La més clara ha estat de Ruano. S’ha endut, gairebé sense voler, una passada arriscada a camp contrari que l’ha deixat tot sol davant la porteria de Sergi Fernàndez. L’arlequinat ha errat l’intent, claríssim, i tot seguit s’ha endut les mans al camp, lamentant-se visiblement per l’acció perdonada i que hagués suposat l’empat.
Quan més s’hi acostava el conjunt arlequinat, un penal comès per Roger Bars amb la pilota ben lluny de l’acció ha donat aire al Barça. L’ha transformat Xavi Barroso amb un xut col·locat a l’escaire esquerre que no ha pogut treure Arnau Martínez. A més, a l’últim minut de la primera part, els blaugrana han ampliat encara més el marcador i han deixat encarrilada la classificació per a la final.
Només començar la segona part, Marc Carol ha caigut a l’àrea contrària i ha donat l'opció a Roger Bars des del punt de penal. L’ha llançat directament fora el capità, però ha aprofitat el refús, ha alçat la pilota per sobre l’abast de Sergi, i, ja amb aquest abatut, ha provat el xut. Llàstima que s’ha estavellat al pal dret de la seva porteria.
No ho han deixat de provar els arlequinats, que han tingut tres xuts més de Ruano, Pascual i Marc González, tots tres arran de pista i des de dins l’àrea, i un altre de Guillem Llorens des de molt lluny que ha anat al travesser.
Ha tornat a aparèixer Ignacio Alabert, que ha castigat amb el quart gol fruit d’un xut ajustat al pal dret, lluny de l’abast d’Arnau. Instants després, Marc González ha convertit el llançament de falta directa corresponent a la desena falta blaugrana i ha posat el 4 a 1 al marcador. A més, Arnau Martínez, que ha fet més d’una desena d’aturades de mèrit, ha evitat el del Barça.
En els minuts finals, la falta d’encert de cara a porteria no ha permès als arlequinats maquillar una mica més el resultat. Les han tingut Pascual, en una acció de bogeria en què ha rematat la pilota, que es trobava a l'altura de l’espatlla, amb un xut a la mitja volta; i també Marc González, que s’ha topat amb el travesser. Tampoc hi ha ajudat la targeta blava que ha vist Joel Roma i que ha deixat els arlequinats amb un home menys fins al final del partit.
La final de la Lliga Catalana la disputaran el FC Barcelona i el Parlem Calafell, que s’ha imposat al Reus Deportiu a la primera semifinal per 3 gols a 2.
