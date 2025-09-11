Futbol
El surienc Iu Martínez és escollit el millor jugador del Mundial juvenil de clubs
L'extrem del Barça, que va destacar amb dos gols en les semifinals contra el Palmeiras, ajuda la formació blaugrana a endur-se el torneig Al Andalus en derrotar el Racing d'Avellaneda a la final (1-0)
Redacció/Jaume Marcet
El jove extrem surienc del Barça Iu Martínez Juncadella va confirmar el seu gran paper en el torneig Al Andalus de futbol formatiu, considerat el Mundial oficiós de la categoria juvenil per clubs, en ser triat el millor jugador del campionat. Martínez, percebut com una de les estrelles del planter blaugrana, va excel·lir en el duel de semifinals contra el Palmeiras, en què va marcar els dos gols en un partit que es va decidir des de la tanda de penals. Ja durant la matinada de la Diada, el Barça ha assegurat el títol després de vèncer el Racing Club d'Avellaneda per 1-0, amb un gol de l'ucraïnès Artem Rybak.
Pel que fa a Martínez, que en la final no va tenir tan protagonisme anotador, però sí per al joc de l'equip, va rebre el trofeu amb una bota i va compartir honors amb el porter vallesà Gerard Sala, el millor en la seva demarcació del campionat. Abans, el partit s'havia decantat en el temps reglamentari quan Rybak havia rebut una passada de Miràngels per batre el porter Monges.
Un MVP bagenc
Pel que fa a Iu Martínez, és un extrem veloç, potent i vertical amb qualitats tècniques ideals per ser desequilibrant, però alhora exhibeix unes característiques més pròpies d’un defensa pel que fa a actitud. Cada pilota que disputa l’Iu sembla que sigui l’última de la seva carrera, sempre dona la cara i mostra un compromís que enamora els seus entrenadors.
A Sant Joan Despí al·lucinen amb ell: “Està a un nivell brutal”. L’Iu va marcar nou gols la temporada passada, però la seva aportació a l’equip és impagable: “El seu caràcter, humilitat i capacitat competitiva ens recorda a la de Puyol”.
Un perfil 100% competitiu
Els seus tècnics i companys s'ha sorprès del temperament 100% competitiu d’aquest noi de 16 anys. Sempre ho dona tot i no escatima ni una gota de suor, però és que a més d’aquestes qualitats ‘puyolianes’, l’Iu és molt bo atacant. Ho és perquè la seva mentalitat i preparació són òptimes i perquè sempre explota les seves virtuts.
L’Iu mai no busca lluir-se amb accions tècniques vistoses de cara a la galeria. El seu futbol és més ple de sobrietat i efectivitat que no pas d’estètica.
És vertical, ràpid, profund i directe, domina ambdues cames i és un jugador intel·ligent que sempre prioritza el col·lectiu al lluïment personal. Té un gen comparable al de Carles Puyol per lluitar, treballar i competir al més alt nivell i sempre dona la cara pels seus companys.
Un llarg recorregut al planter blaugrana
L’Iu viu la seva novena temporada al futbol base del Barça. Va arribar del Gimnàstic Manresa i el Benjamí C, A i l’Aleví C van ser els seus quatre primers equips blaugranes al futbol-7.
Al futbol-11 ha jugat als dos equips infantils, als dos cadets i al Juvenil B. Cesc Bosch va ser el seu entrenador la temporada passada al Cadet A i ara ho és al Juvenil B. Per a Bosch és fàcil alinear Martinez perquè el seu rendiment als entrenaments mai no fluctua, i això el converteix en una peça 100% fiable.
La competència amb Alieu Drameh, Alejandro Pastor i Byron Mendoza no l’espanta. Alguns són extrems més dotats tècnicament, altres més poderosos físicament, però ningú el guanya en prestacions totals, incloent-hi rendiment tècnic, físic i tàctic.
La capacitat d’adaptació de l’Iu té també un punt en comú amb Puyol, que al Barça va passar de ser un interior dret ofensiu a un dels millors defenses de la història. El pas de l’Iu ha estat invers: de migcampista amb recorregut i arribada s’ha reconvertit en extrem explosiu.
