Bàsquet
El Tenea Esparreguera s'endú un espectacular partit de parcials a la Lliga Catalana (90-78)
El conjunt de Norberto Guerra acaba millor que el CB Navàs i fa un pas cap a la segona fase del torneig
Els bagencs rebran dissabte l'Igualada amb l'obligació de vèncer i esperar esdeveniments
El Tenea CB Esparreguera s'ha imposat per 90-78 al CB Navàs Viscola en el primer duel del grup de tres, que completa el Monbus Igualada, dels nostres equips a la Lliga Catalana de Tercera FEB. Ha estat un partit ple de parcials espectaculars, la qual cosa demostra el moment primerenc de pretemporada dels dos conjunts, que han resolt al final dels del Baix Nord impulsats per quatre triples impressionants de Quico Roig, que ha acabat amb cinc.
El CB Navàs tenia força baixes, com les de Yuste, Planell, Lamine o Deng Mayot, i ho ha basat tot en la sortida dels vestidors, al principi del partit i del tercer quarts, i als punts d'uns inspirats Keita i Monés. El pivot procedent del Zentro ha donat vuit punts d'avantatge (23-31), però llavors l'equip s'ha desmuntat i ha estat atropellat per un Esparreguera molt coral. Un parcial de 19-0 ha permès als jugadors de Norberto Guerra arribar amb onze punts de renda al descans.
Aquest ha estat un bàlsam per a Isidre Suau i els seus basquetbolistes, que han tornat plens d'energia i han tornat a remuntar, ara amb un parcial de 0-17 per iniciar l'últim quart amb set punts de renda. Però el cansament els ha tornat a passar factura i, a més, en aquest moment no han sabut aturar un Quico Roig estel·lar, amb quatre triples consecutius. La diferència encara no era definitiva (78-74), però els navassencs s'han encallat en atac i només han anotat quatre punts fins al final. El CB Navàs-Igualada de dissabte és vital per als locals. L'Esparreguera haurà de visitar les Comes la setmana vinent.
TENEA ESPARREGUERA: Solé 14, Martín 16, Roig 23, Roy 10, Segarra 8 -cinc inicial- Rosado 5, Almirall 4, Bardés 1, Campaña 5, Romeo, Esteves 4
CB NAVÀS VISCOLA: Montagut 8, Saló 4, Monés 22, Juncadella 10, Keita 23 -cinc inicial- Bataller 7, Rodríguez 2, Costa, Kreile 2
ÀRBITRES: Arias i Poti
PARCIALS: 19-25, 44-33, 60-67, 90-78
