Futbol
La UEFA tria el Metropolitano per a la final de la Champions del 2027
L'estadi de l'Atlético acollirà per segona vegada la final de la màxima competició continental, després de fer-ho el 2019, quan el Liverpool es va endur el títol davant el Tottenham
Redacció
L'estadi Metropolitano de l'Atlético de Madrid acollirà la final de la Lliga de Campions masculina del 2027, segons ha decidit aquest dijous el Comitè Executiu de la UEFA reunit a Tirana.
El recinte madrileny serà per segona vegada la seu de la final de la màxima competició continental, després de fer-ho a l'edició 2018-2019, en la qual el Liverpool es va endur el títol davant el Tottenham.
Inclòs entre els onze estadis espanyols per acollir partits fins a les semifinals del Mundial del 2030, l'estadi va ser inaugurat el 16 de setembre del 2017. És l'escenari en el qual el primer equip rojiblanc juga els seus partits i té capacitat per a 70.692 espectadors, el 96% a cobert.
La femenina, a Varsòvia
L'estadi compta amb 1.000 places d'aparcament dins del propi edifici i unes altres 3.000 places a l'exterior. El club compta amb un perímetre propietat de la pròpia entitat en el qual s'han posat en marxa dues Fan zones, una al costat del Fons Sud i una altra al costat del Fons Nord.
El Comitè Executiu de la UEFA ha triat la casa de l'Atlético en la seva disputa amb la candidatura de l'Olímpic de Bakú (Azerbaidjan). El Metropolitano recull el testimoni del Puskas Arena de Budapest (Hongria), que albergarà la final de la Champions el 2026.
La UEFA, d'altra banda, ha determinat també la seu de la final de la Champions femenina del 2027, que tindrà lloc a l'Estadi Nacional de Varsòvia (Polònia).
