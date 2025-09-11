ACTUALITAT BLAUGRANA
La UEFA farà una ronda de consultes abans de decidir sobre el Vila-real-Barça a Miami
La UEFA no és partidària del trasllat de partits de lliga com els sol·licitats per Espanya
Redacció
El Comitè Executiu de la UEFA no es va pronunciar encara sobre la petició feta per la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) perquè el partit de la jornada 17 de LaLiga EA Sports Villa-real-Barcelona es jugui a Miami i va anunciar que durà a terme una ronda de consultes entre totes les parts, inclosos aficionats.
La UEFA va confirmar que el seu Comitè Executiu va debatre aquest dijous a Tirana les sol·licituds d’Espanya i també d’Itàlia, en el seu cas perquè el Milan-Como es jugui a Perth (Austràlia) al febrer, i va reconèixer que «es tracta d’una qüestió important i cada vegada més rellevant», per la qual cosa desitja obtenir les opinions de totes les parts interessades abans de prendre una decisió definitiva.
Cap decisió
En un comunicat, l’organisme va assenyalar que per aprovar la disputa d’un partit de lliga nacional fora del país d’origen i en concret fora del territori de la UEFA «hi ha moltes qüestions per resoldre i, com a organisme rector europeu, la UEFA té la responsabilitat de tenir en compte tots aquests factors».
«En conseqüència, avui no s’ha pres cap decisió, però la UEFA portarà a terme una ronda de consultes amb totes les parts interessades del futbol europeu, inclosos els aficionats», va avançar.
La UEFA no és partidària del trasllat de partits de lliga com els sol·licitats per Espanya per promocionar la competició i per Itàlia, davant l’ocupació de l’estadi del Milan pels Jocs d’Hivern de l’any que ve quan s’ha d’enfrontar al Como al febrer.
El trasllat d’un partit de LaLiga a Miami, que fa cinc anys va ser objecte de litigi judicial entre LaLiga i la RFEF, compta amb el rebuig de l’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) i també del Reial Madrid, que ha demanat a la UEFA i a la FIFA que no ho autoritzi.
El club blanc considera que la iniciativa ha sigut «impulsada sense informació ni consulta prèvia als clubs» que integren LaLiga i que «vulnera el principi essencial de reciprocitat territorial que regeix en les competicions de lliga a doble volta (un partit a casa i l’altre a la de l’equip contrari), alterant l’equilibri competitiu i atorgant un avantatge esportiu indegut als clubs sol·licitants».
L’AFE, amb el suport dels capitans de Primera amb què es va reunir el 21 d’agost, s’oposa a la mesura, que considera una «falta de respecte als futbolistes» per a l’«absència de diàleg i informació».
Les associacions d’aficionats europeus al futbol (Football Supporters Europe), entre elles l’espanyola FASFE, s’oposen al canvi d’escenari de partits de lliga altres països i han denunciat que «no es pot exportar la passió».
Factors a tenir en compte
La FIFA fa un any va decidir introduir canvis en el Reglament de Partits Internacionals pel que fa a l’autorització de partits fora del territori de la federació corresponent, tenint en compte possibles conseqüències en l’equilibri de la competitivitat, inclosos els interessos dels altres equips de la competició.
També possibles trastorns per equips del país on es jugarà el partit, la seguretat d’aficionats i futbolistes i factors que afectin la integritat del partit o la seguretat i benestar d’aficionats, futbolistes i personal.
