Futbol
El Vilomara celebra el partit del Centenari amb la visita del CE Manresa
El club manresà s'imposa per 0-5 en una tarda de bon ambient al camp municipal del Pont i Rocafort
Redacció
Manresa
El CF Vilomara ha començat aquest dijous la celebració del seu Centenari amb un partit contra el CE Manresa, conjunt de Tercera RFEF, que ha acabat amb el resultat de 0-5. Els anotadors han estat Rafa, en dues ocasions, Ayoub, Momoh i Matheus.
El resultat, però, era el de menys en una tarda d'ambient festiu i molta gent al camp municipal del Pont i de Rocafort, per fer realitat una acte que ja es va fer públic en la presentació dels actes dels cent anys de l'entitat blanc-i-verda que es va fer dilluns a l'Ajuntament.
