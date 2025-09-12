Futbol sala/Segona Divisió B
El Covisa Manresa vol arrencar la lliga sense ensurts contra un acabat d'ascendir
El Futsal Ibi serà el rival en el primer partit de competició oficial del renovat conjunt bagenc en un Pujolet que torna a tenir competició després de 133 dies
Redacció
El Covisa Manresa debuta aquest dissabte a la tarda (18.30 hores) a una nova edició de la lliga de Segona Divisió B amb un partit que hauria de significar els tres primers punts al sarró.
El Futsal Ibi és un acabat de pujar a la categoria i la renovada formació que ara entrena Antonio Mesa no vol haver de patir 133 dies després de l'últim duel de competició que va tenir lloc al Pujolet. Els dos clubs no es veuen les cares des de la llunyana temporada 2003-04, quan militaven a la Segona Divisió Nacional. Al Pujolet, la victòria va ser per als visitants per 4-5.
De tota manera, els canvis del conjunt alacantí, sobretot en defensa, provoquen que no se l'hagi de menystenir. El Covisa arriba al duel després d'una intensa pretemporada, amb derrota esperada contra el Peníscola al Trofeu Les Codines (4-7) i també en l'últim amistós contra el Sala 5 Martorell (4-2), però amb bones sensacions al triangular guanyat el Lleida i el Sant Joan Despí, a Solsona.
L'única baixa per al partit inaugural és la de Rafyta, que descansarà uns dies per culpa d'un edema. La resta de la plantilla es troba a disposició del cos tècnic, un total de tretze jugadors.
En tractar-se del primer partit de lliga, l'entrada serà gratuïta i els socis ja poden recollir l'abonament per a tota la temporada.
- Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social: 'No sol·liciti mai la jubilació dos anys abans de l'edat ordinària
- El maquinista de l'Alvia que va descarrilar a Santiago: “Vull que se sàpiga tot, que hi hagi justícia”
- Cap de Trànsit de la Regió Policial Central: «Molts accidents els provoquen conductors que són multireincidents»
- «A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola»
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
- Andreu Torres Pio: «No podia deixar Manresa sense xurreria fixa»
- Excursions d'un dia per Catalunya per fugir de la rutina (sense perdre temps ni diners)
- Els Bombers recomanen no fer això si truques per demanar un rescat