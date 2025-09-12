Motociclisme
Josep Garcia vol donar un cop gairebé definitiu al Mundia d'enduro, a Portugal
El surienc torna a la competició aquest cap de setmana a Vila de Rei, al centre del país, amb 24 punts de diferència i 120 encara joc
El surienc Josep Garcia (KTM) va demostrar fa dos caps de setmana a Bèrgam que és el millor pilot d'enduro de l'actualitat. Vigent campió del món escratx i d'Enduro1, va arrasar des del punt de vista individual en els Sis Dies que es van disputar a la ciutat llombarda. Dissabte i diumenge torna al Mundial, a Vila de Rei, al centre de Portugal, una competició que domina quan només falten tres caps de setmana, amb dues proves cadascun, per al final. Després de la prova lusitana només en faltaran vuitanta i ell vol ampliar els 24 que ara té sobre el francès Zachary Pichon (TM).
Garcia ha guanyat, de moment, cinc de les vuit curses disputades fins ara i ho ha completat amb dues segones i una tercera posició. Vist així, sembla complicat que algú li pugui fer ombra, però ell mateix sap què és perdre Mundials que tenia ben encarats per culpa de caigudes i lesions i no es pot permetre cap absència, ja que seria avançat pels competidors.
En un any en què els grans competidors britànics no han pres part al campionat, la lluita per la segona posició entre Pichon i Andrea Verona (Gas-Gas), campió del món del 2023, sembla el més emocionant en aquests moments. En l'anterior cita a Portugal, en la cursa que inaugurava el campionat, Garcia hi va guanyar una de les curses i va quedar tercer en l'altra, en què va vèncer Pichon.
En Enduro1, la seva diferència encara és més gran, 36 punts respecte de Samuele Bernardini (Honda) i Mikael Persson (Triumph), dos dels grans animadors dels Sis Dies i podi amb Itàlia i Suècia, respectivament.
- Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social: 'No sol·liciti mai la jubilació dos anys abans de l'edat ordinària
- El maquinista de l'Alvia que va descarrilar a Santiago: “Vull que se sàpiga tot, que hi hagi justícia”
- Cap de Trànsit de la Regió Policial Central: «Molts accidents els provoquen conductors que són multireincidents»
- «A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola»
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
- Andreu Torres Pio: «No podia deixar Manresa sense xurreria fixa»
- Excursions d'un dia per Catalunya per fugir de la rutina (sense perdre temps ni diners)
- Els Bombers recomanen no fer això si truques per demanar un rescat