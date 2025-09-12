Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Motociclisme

Josep Garcia vol donar un cop gairebé definitiu al Mundia d'enduro, a Portugal

El surienc torna a la competició aquest cap de setmana a Vila de Rei, al centre del país, amb 24 punts de diferència i 120 encara joc

Josep Garcia, al podi dels Sis Dies d'Enduro

Josep Garcia, al podi dels Sis Dies d'Enduro / Six Days of Enduro

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El surienc Josep Garcia (KTM) va demostrar fa dos caps de setmana a Bèrgam que és el millor pilot d'enduro de l'actualitat. Vigent campió del món escratx i d'Enduro1, va arrasar des del punt de vista individual en els Sis Dies que es van disputar a la ciutat llombarda. Dissabte i diumenge torna al Mundial, a Vila de Rei, al centre de Portugal, una competició que domina quan només falten tres caps de setmana, amb dues proves cadascun, per al final. Després de la prova lusitana només en faltaran vuitanta i ell vol ampliar els 24 que ara té sobre el francès Zachary Pichon (TM).

Garcia ha guanyat, de moment, cinc de les vuit curses disputades fins ara i ho ha completat amb dues segones i una tercera posició. Vist així, sembla complicat que algú li pugui fer ombra, però ell mateix sap què és perdre Mundials que tenia ben encarats per culpa de caigudes i lesions i no es pot permetre cap absència, ja que seria avançat pels competidors.

En un any en què els grans competidors britànics no han pres part al campionat, la lluita per la segona posició entre Pichon i Andrea Verona (Gas-Gas), campió del món del 2023, sembla el més emocionant en aquests moments. En l'anterior cita a Portugal, en la cursa que inaugurava el campionat, Garcia hi va guanyar una de les curses i va quedar tercer en l'altra, en què va vèncer Pichon.

En Enduro1, la seva diferència encara és més gran, 36 punts respecte de Samuele Bernardini (Honda) i Mikael Persson (Triumph), dos dels grans animadors dels Sis Dies i podi amb Itàlia i Suècia, respectivament.

