L'Al Nassr torna a temptar Marc Bernal
El club saudita, que ja va fitxar Iñigo Martínez, es fixa ara en el jove berguedà del Barça
Ferran Correas
Els diners de l’Al Nassr de l'Aràbia Saudita tornen a amenaçar el Barça. Ja ho van fer a l’agost, quan van convèncer Iñigo Martínez perquè s’incorporés a l’equip de Cristiano Ronaldo després d’obtenir la carta de llibertat del club blaugrana. Ara, han posat els ulls en el jove migcampista berguedà Marc Bernal, una de les joies del primer equip entrenat per Hansi Flick i cridat a ser titular al mig del camp blaugrana durant molts anys.
Segons el mitjà saudita Okaz, citant fonts ben informades del club, Bernal s’ha convertit en objectiu de l’Al Nassr i voldrien fer-se amb els seus serveis abans del 23 de setembre, data fins a la qual es poden inscriure joves jugadors a l’Aràbia Saudita. El fitxatge de Bernal, que té una clàusula de rescissió de 500 milions d’euros, s’emmarca en la voluntat de l’Al Nassr de combinar veterania i joventut a la seva plantilla.
Ni el Barça ni Bernal, en qualsevol cas, tenen la intenció de negociar amb l’Al Nassr. El migcampista de Berga, que és a punt de rebre l’alta mèdica després d’un any de baixa per una greu lesió de genoll i apunta a entrar a la llista contra el València, és un dels intocables tant per a Hansi Flick com per a la direcció esportiva i la junta directiva. Ho demostra el fet que ja se li hagi atorgat dorsal del primer equip, el ‘22’.
Bernal, per la seva banda, només pensa a triomfar de blaugrana. Aviat ha de signar el contracte que el seu representant va pactar amb el club en la seva última renovació. L’actual s’estén fins al 2026, però es va acordar una ampliació per tres anys més un cop el jugador arribés a la majoria d’edat. La signatura està prevista per a les properes setmanes, un cop el jugador hagi rebut l’alta mèdica.
- Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social: 'No sol·liciti mai la jubilació dos anys abans de l'edat ordinària
- Cap de Trànsit de la Regió Policial Central: «Molts accidents els provoquen conductors que són multireincidents»
- «A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola»
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
- El maquinista de l'Alvia que va descarrilar a Santiago: “Vull que se sàpiga tot, que hi hagi justícia”
- Excursions d'un dia per Catalunya per fugir de la rutina (sense perdre temps ni diners)
- Maria Cristina Clemente, notària, explica si pots vendre un habitatge heretat sense tenir escriptura
- La Marxa de Torxes de Manresa torna a ser unitària i parla en quatre llengües