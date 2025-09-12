Marc Bernal, de Berga, apunta a la convocatòria contra el València
El canterà ja està completament recuperat i està donant bons resultats als entrenaments
Carlos Monfort
El Barça completa aquest divendres el penúltim entrenament abans d’enfrontar-se al València al Johan Cruyff. Amb els internacionals ja plenament integrats a la sessió, el dia d’avui ens deixa diverses notícies.
La primera és Frenkie de Jong. El migcampista holandès va tornar a treballar al marge dels seus companys i, tot i que està totalment descartat per al partit, la seva evolució és lenta però constant. El club no vol arriscar amb ell, així que tocarà esperar una mica més per tornar-lo a veure amb el grup. A poc a poc començarà a tocar pilota per estar llest en aquest exigent tram de temporada.
Bernal apunta a la convocatòria
En el costat positiu, el Berguedà Marc Bernal fa setmanes que té un paper molt rellevant en l’entrenament i apunta a la convocatòria. Fonts del club asseguren que se’l veu completament integrat a l’equip i sent protagonista a totes les sessions. El jove canterà ha participat amb intensitat i, llevat que el tècnic decideixi el contrari, entrarà a la convocatòria contra el València. Hansi Flick ha gestionat el seu retorn amb molta paciència, sense saltar-se passos, però aquesta setmana ja s’han complert els 365 dies estipulats pels serveis mèdics des de la seva lesió, així que per fi sembla preparat per fer el salt de nou.
La notícia que deixa un regust agredolç és la cimera mèdica per Gavi. El jugador va mantenir una reunió amb els serveis mèdics del club en què també hi van ser presents el seu agent i el seu pare. Els doctors li han recomanat seguir de moment amb un tractament conservador, però l’opció del quiròfan continua oberta. No està descartada en absolut i es vol esperar abans de prendre una decisió definitiva. En els pròxims dies es faran noves revisions que seran claus per marcar el futur immediat del migcampista. El jugador té ganes de ser present en aquest tram important de temporada per ajudar l’equip, però se li ha deixat clar que en tot moment regnarà la prudència per aconseguir que es recuperi completament.
