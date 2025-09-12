ACTUALITAT BLAUGRANA
Tractament conservador per al genoll de Gavi, de moment
Al migcampista del Barça se li ha recomanat un tractament conservador per al genoll dret
Albert Guasch
Gavi no és un jugador a qui se li pugui demanar paciència fàcilment, però és el que se li ha reclamat avui amb el genoll després d’una reunió dels serveis mèdics.
En la trobada a Sant Joan Despí, en què eren presents el futbolista, el seu pare i el seu agent Iván de la Peña, a Gavi se li ha recomanat un tractament conservador per al genoll dret, que li fa mal des que va fer un mal gest en un entrenament fa un parell de setmanes. Si en una setmana no hi ha millora del menisc, s’estudiarà de nou l’opció de sotmetre’l a una artroscòpia.
Gavi, de 21 anys, ja es va perdre l’últim partit contra el Rayo Vallecano i l’aturada de la Lliga per les seleccions no ha servit per recuperar-se. No estarà llest, sens dubte, per al partit de diumenge contra el València. En els pròxims dies s’analitzarà l’evolució del genoll, que és el mateix del qual va ser operat i el va mantenir un any de baixa.
Nerviosisme i impaciència
Si al llarg de la setmana evoluciona positivament, s’esgotarà el procés fins a la desaparició total del dolor. Si no ho fa, l’opció de l’artroscòpia es posarà sobre la taula. Una operació implicaria cinc setmanes d’absència i burxar en un genoll que no necessita més erosió després de l’operació de fa un any. Tot un cop per a Gavi, que transmet nerviosisme i impaciència, sobretot tenint en compte que hi ha un Mundial a la vista.
Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, s’ha mantingut en contacte per telèfon amb l’impetuós jugador a fi de preocupar-se pel seu estat i tranquil·litzar-lo de cara al campionat de l’estiu vinent als EUA, el Canadà i Mèxic.
