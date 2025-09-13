Bàsquet
El Barça fa debutar Dabone, el nen de 13 anys cridat a fer història en el bàsquet espanyol
L’interior de Burkina Faso va disputar els seus primers minuts (va anotar quatre punts) amb el primer equip blaugrana en l’amistós contra el Bàsquet Girona
Marc del Río
Mohamed Dabone no oblidarà fàcilment el 12 de setembre del 2025. Amb tan sols 13 anys, 10 mesos i 22 dies (mesura 2,10 metres), el jove jugador del planter va disputar els seus primers minuts amb el sènior blaugrana.
Va ser en l’amistós de pretemporada, en què l’equip de Joan Peñarroya va vèncer a Platja d’Aro el Bàsquet Girona (77-88).
El de Burkina Faso, que està completant la pretemporada amb el primer equip, es va quedar sense minuts a Encamp en el primer test de pretemporada contra el París Basketball.
Però davant l'equip gironí, Peñarroya li va donar entrada al partit en l’inici del segon quart. Amb el '40' a l’esquena, Dabone se la va jugar amb un triple des de la cantonada que no va entrar.
Una potent carta de presentació
L’interior va exhibir aquest poder físic que ha fet la volta al món malgrat la seva primerenca edat, i després de capturar un rebot ofensiu, va enfonsar la pilota en el cèrcol amb un potent mat a dues mans.
En la segona meitat, Dabone va aportar dos punts més des de la línia de personal. En total, van ser nou minuts i 59 segons en pista en què el jugador va aportar quatre punts i tres rebots.
Una acció aplaudida pel públic present al pavelló, i una carta de presentació per a un jugador que, malgrat que complirà 14 anys el 21d’octubre, ja és un actiu de present al Barça.
El club blaugrana, segons va informar el periodista Marc Mundet, ha començat ja els tràmits amb el Consell Superior d’Esports perquè Dabone pugui comptar amb una fitxa professional per al cas en què fos convocat aquesta temporada amb el primer equip. La lliga ACB és professional, i l’edat mínima per treballar a Espanya és de 16 anys (i es necessita una autorització parental per als menors de 18 anys), tal com passava amb el futbolista Lamine Yamal).
