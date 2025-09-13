Futbol
El CE Manresa remunta un 2 a 0 a Vilassar i suma la primera victòria de la temporada (3-2)
Els blanc-i-vermells marquen tres gols en poc més de vint minuts i capgiren el resultat amb què havia acabat la primera part
Les dianes les han fet Ayoub i Momoh, que ha signat un doblet
El CE Manresa ha remuntat un 2 a 0 davant la UE Vilassar i ha sumat la primera victòria de la temporada. Els blanc-i-vermells han marcat tres gols en poc més de vint minuts i han capgirat el resultat advers amb què havia acabat la primera part.
L’enfrontament, que ha estat el corresponent a la segona jornada del grup cinquè de la Tercera Federació, no ha començat de la millor manera pel CE Manresa, que s’ha vist superat per un conjunt vilassarenc que l’ha pressionat alt, li ha dificultat la sortida de pilota i l’ha obligat a jugar diverses vegades en llarg, una situació incòmode per als interessos del tècnic blanc-i-vermell, Sergi Trullàs.
A l’altre costat, el Vilassar no ha tingut tantes dificultats per superar la teranyina manresana i ha estat el clar dominador dels compassos inicials i també el primer a arribar a l’àrea amb perill. Ho ha fet al minut 18, en una acció d’estratègia culminada per Fran Garcia que ha refusat un defensor bagenc de sobre la línia de gol.
L’acció ha estat el primer avís del gol que ha arribat tot just dos minuts després, altra vegada a través de Fran Garcia. L’extrem vilassarenc ha rebut una bona centrada al segon pal, s’ha desfet dels defensors blanc-i-vermells i ha superat Quim Borràs amb un xut per dalt, col·locat prop del travesser.
Encara abans d’acabar la primera part, Hugo Torondel ha fet el segon gol. El jugador ja havia complicat les coses als manresans en diverses accions de pilota aturada, i, al minut 37, ha enviat al fons de la xarxa una falta picada per ell mateix des de la banda esquerra. El seu xut, que semblava una centrada, s’ha enverinat, i ha estat impossible de refusar per Borràs.
Fins llavors, el conjunt manresà només s’havia aproximat a la porteria visitant dues vegades. La primera, al minut 3, amb un xut de Montero des de l’interior de l’àrea amb l’esquerra que ha sortit desviat per sobre del travesser; i, la segona, ja al tram final de la primera part, en una bona combinació de Matovu i Àlex Iglesias, que han encadenat una sèrie de passades al primer toc i han combinat amb Carlos Portero, que l’esperava a la mitja lluna de l’àrea. Aquest ha connectat amb Ayoub, i el davanter ha xutat sense controlar-la, amb la cama maldestra, molt desviat per sobre del travesser de Krapivin.
La tònica del partit ha canviat completament a l’inici de la segona meitat. El conjunt de Sergi Trullàs ha fet un pas endavant, ha guanyat protagonisme i ha obligat el Vilassar de Mar a replegar-se a camp propi mentre provava de reduir diferències amb insistència.
Amb aquestes, Ayoub ha controlat una centrada dirigida al segon pal, s’ha driblat un defensor i ha rebut una puntada mentre buscava la rematada. S’ha deixat caure dins l’àrea i l’àrbitre ha xiulat penal. L’ha xutat ell mateix, potent, pel centre de la porteria i a mitja altura, prou per enganyar Krapivin i posar el 2 a 1 (minut 52).
No ha deixat d’intentar-ho el CE Manresa, que era cada vegada més a prop d’apropar-se al marcador. Mentrestant, el Vilassar es defensava a camp propi i provava de sortir a la transició.
Així, l’empat ha arribat al minut 69. L’ha fet Momoh, que s’ha estirat en planxa per rematar una centrada boníssima de Falgueras des de prop del centre central. Dos minuts després, Portero ha estat a punt de fer el tercer en una acció en què Joel Montero ha connectat amb Ayoub, que s’ha desmarcat a l’esquena de la defensa i ha entrat a l’àrea amb la pilota controlada. El davanter ha posat una centrada per baix a l’interior de la petita. Per fortuna local, però, la rematada de Portero ha sortit desviada a pocs centímetres del travesser.
Després de molt provar-ho, el CE Manresa ha certificat la remuntada (minut 74). El gol l’ha fet Momoh, que ha signat un doblet. El blanc-i-vermell ha aprofitat un mal refús del porter a un xut des de molt lluny de Matovu, s’ha avançat als dos defensors locals i ha posat la punta de la bota per enviar la pilota al fons de la xarxa. Han corregut a abraçar-se els onze jugadors blanc-i-vermells, igual que ho han fet els membres del cos tècnic i els quatre suplents que s’escalfaven.
Tots ells han celebrat una diana que, després d’aguantar el resultat fins al xiulet final de l’àrbitre, ha valgut una remuntada espectacular i els primers tres punts de la temporada.
