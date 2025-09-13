Futbol Sala / Segona B
El Covisa comença la lliga amb una derrota contra l’IBI (1-3)
Els manresans s’estavellen contra els pals i el porter visitant i cedeixen els primers punts al Pujolet (1-3)
El porter Oriol Blasco ha estat el millor jugador local
El Covisa Manresa ha iniciat la lliga amb una derrota per 1 a 3 contra el Futsal IBI, un dels equips acabats de pujar a la categoria, en la primera jornada del Grup 3 de Segona B de Futbol Sala. Els manresans s’han estavellat una vegada i una altra contra els pals —fins a quatre rematades— i el porter David Vilaplana i han acabat cedit la victòria en els últims tres minuts del partit. També el porter Blasco ha estat el millor jugador manresà.
La primera part ha estat un intercanvi de cops des del primer minut, en què Asis ha estavellat al travesser una rematada de prop, escorada a l’esquerra de l’atac manresà. Immediatament, Blasco ha salvat un un contra un. Ni manresans ni alacantins aconseguien dominar el partit.
Només després del gol d’Asis, al minut 9, d’un xut molt potent des del centre de l’atac, a un parell de metres de l’àrea, ha semblat que el Covisa agafava les regnes del partit. I, de fet, haurien pogut eixamplar l’avantatge al minut 17 en una doble ocasió d’Aaron, que David Vilaplana ha enviat a córner, i d’Asis, que l’ha tornat ha estavellat al travesser.
L’IBI ha trobat l’empat en un últim minut boig, en què primer han forçat la cinquena falta del Covisa i la targeta groga de Mujal, en una falta perillosa a tocar de l’àrea. L’ha xutat directament Chato. La pilota s’ha estavellat al travesser i ha semblat que botava fora de l’àrea. La jugada ha continuat i, amb quaranta segons tan sols per jugar-se, un altre cop Chato ha rebut la pilota i des de l’extrem esquerre s’ha fet un lloc i ha engaltat un xut potent que Blasco a penes ha intuït.
No jugaven malament els futbolistes d’Antonio Mesa, però al davant es trobaven un equip amb la il·lusió dels nouvinguts a la categoria, disposats a fer-se valdre des de la primera jornada. Els alacantins han demostrat ser un bloc molt sòlid, amb bons jugadors, que pràcticament no han comès errades. Al contrari dels manresans, massa imprecisos en la sortida de la pilota i en l’última passada. Bona part de les ocasions concedides han estat, precisament, pels errors no forçats.
A la segona part, el guió no ha canviat. Si de cas, els alacantins han sortit convençuts que es podien endur els tres punts a la pista d’un dels equips favorits, a priori, a classificar-se per al play-off d’ascens. En quatre minuts, Blasco ja havia salvat dues vegades l’1 a 2, la segona en una doble aturada de molt mèrit, a xut llunyà de Chato i a peus d’Iker.
A l’altre cantó, David Vilaplana també es lluïa a xuts potents d’Asis, dos cops, i d’Ambrós. I, si no era el porter alacantí, era el pal qui evitava que Aaron posés el 2 a 1. Tota la segona part ha transcorregut de la mateixa manera, amb els dos porters erigits en els puntals del seu equip i els millors jugadors del partit. Blasco ha fet una aturada antològica, al minut 33, a contrapeu.
El partit ha estat un pim, pam, pum sense descans ni control, molt entretingut i vistós per al públic que ha omplert el Pujolet, però desesperant per als tècnics que no aconseguien tornar els seus equips a un mínim ordre tàctic, ni amb instruccions, ni amb el rosari de canvis.
El fenomenal campi qui pugui s’ha resolt a tres minuts i mig del final, després d’un temps mort, en què els alacantins han executat a la perfecció una jugada assajada que ha acabat amb una passada creuada de Mario rematada tot sol per Chato.
Antonio Mesa ha fet sortir Aaron de porter jugador. L’equip manresà creat un parell de bones ocasions, un altre pal d’Asis i una rematada de Checa, desequilibrat, que ha sortit desviada per molt poc, però no ha pogut trencar la fèrria defensa alacantina. Juan ha fet l’1 a 3 a l’últim segon.
