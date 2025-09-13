Zoom
Enquadra, dispara i oblida
L’aparició de les sofisticadíssimes càmeres Sony Alpha, fa 12 anys, va provocar una autèntica revolució en el món de la fotografia que encara no s’ha aturat. Les reines del moment, Canon i Nikon, es van veure obligades a evolucionar per intentar igualar el sistema autofocus amb IA i les 120 fotos per segon de la 9 III
Emilio Pérez de Rozas
El canvi en el món de la fotografia ha estat espectacular. En els temps de les càmeres analògiques, el meu pare anava als camps de futbol amb la seva Leica M3, un teleobjectiu de 135 mm i dos rotllos de pel·lícula Kodak Tri-X de 36 fotogrames. I disparava una foto per jugada. El papa feia 72 fotos per partit.
En aquests dies, els fotògrafs manegen l’últim crit de càmeres digitals, per exemple, l’espectacular Sony Alpha 9 III, amb objectius de 400 i 600 mm, amb un sensor que permet disparar 120 fotos per segon; això significa que, en un sospir, en un sol segon, doblen el nombre de fotos que el papa feia en un partit. És més, si a cada rotllo Kodak Tri-X hi cabien 36 fotos, a la targeta de memòria SanDisk CFexpress hi caben milers i milers d’imatges, ¡milers!
La fotografia ha fet un salt increïble. L’última revolució va ser protagonitzada, l’octubre de 2013, per Sony, que tenia poc a veure amb la fotografia però sempre ha estat el creador, inventor i fabricant número 1 de sensors, quan va treure al mercat la revolucionària Alpha 7 i l’Alpha 7R.
Dotze anys després, Sony s’ha apropiat de bona part del mercat professional amb l’aparició de l’Alpha 9 III. Aquesta càmera, pura tecnologia, més lleugera que cap, amb un ventall d’objectius interminable, que dispara 120 fotos per segon, posseeix un innovador sensor amb un enfocament automàtic d’intel·ligència artificial.
L’aparició de la Sony Alpha va fer que Canon i Nikon, les dues marques que dominaven el mercat, es posessin les piles i evolucionessin en la mateixa idea, creant sistemes semblants, mai com els de Sony, comptant ja ara amb càmeres, l’R1 de Canon, que, això sí, dispara només 40 imatges per segon en mode RAW, i la Nikon Z9, 20 fotos per segon.
Nitidesa a tota velocitat
Perquè es facin una idea de com de revolucionari que és el sistema autofocus de Sony, els explicaré que el fotògraf, per exemple, de MotoGP, abans d’una carrera enfoca i memoritza a la seva càmera la cara de Marc Márquez, se’n va en una revolt i, sense haver de tocar cap control, enquadra Márquez quan passa a 300 km/h, dispara la ràfega de la seva càmera i la càmera, ella sola, identifica el pilot i capta tota la seqüència amb una nitidesa espectacular.
Situem-nos, per posar un altre exemple que, probablement els sorprengui, encara que no als experts, que són legió, en una boda. Abans que comenci la celebració, els fotògrafs, ja que n’hi sol haver alguns amb diferents òptiques, fan que el seu 9 III memoritzi els rostres del nuvi i la núvia. A partir d’allà, ja sigui a l’església (o al lloc on se celebri l’enllaç), en el banquet o en la festa, sigui de dia o de nit, en el moment en què els fotògrafs enquadrin la imatge i a la imatge s’hi trobi qualsevol integrant de la parella, la foto, les fotos, sortiran perfectament nítides, enfocades.
Amb raó la campanya de llançament de l’Alpha va tenir com a eslògan Game changer, canviant les regles del joc. I les va canviar, i això va obligar Canon i Nikon a evolucionar en aquesta direcció, intentant limitar danys encara que, segons explica Javier Garcés, responsable de negoci professional de Sony Espanya, ara, en els grans esdeveniments com Jocs Olímpics o Mundials d’atletisme, el percentatge de professionals amb Sony és ja d’un 40% (el 2016, era d’un 19%), per 29% de Canon i 20% de Nikon. Són molts, molts, els professionals de diferents especialitats que s’han canviat a Sony, ja que tot el seu equip està d’acord amb l’alta tecnologia que els equipa.
«Sony i la seva sofisticada tecnologia, a més de la seva gran lleugeresa i enorme gamma d’òptiques, ja no parlem del seu espectacular i precís autofocus i les seves ràfegues de 120 imatges per segon, et permet confiar cegament en el seu cervell i dedicar-te, gairebé en exclusiva, a la creativitat, i donar curs a la teva imaginació a la recerca de nous enquadraments. Així, et pots dedicar completament a la part artística, ja que l’aspecte tècnic te’l garanteix la càmera», comenta Alejandro Ceresuela, ambaixador de Sony a Europa i fotògraf personal dels germans Marc i Àlex Márquez Alentà.
«Quan va aparèixer la primera Alpha 7, Sony va fer una aposta que anava en la direcció contrària a les altres càmeres», afegeix Ceresuela. «Era un canvi molt arriscat, revolucionari, però molt ben pensat i estudiat. Quan totes les marques continuaven utilitzant les càmeres de mirall, Sony ho va descartar i va imposar el seu sofisticat sensor, que ha acabat imposant-se». «És evident que tot en la vida és qüestió de gustos», acaba comentant Ceresuela, «però quan es tracta de la feina, de la teva vida, de la teva professió i, fins i tot, per què no dir-ho, del teu físic, que la càmera sigui lleugera com una joguina i existeixin objectius de Sony que arriben a pesar mig quilo menys que els de Canon o Nikon, la veritat és que quan et mous al llarg del món, en aeroports, avions, hotels i circuits, que el teu equip sigui el més lleuger possible, i la teva motxilla no et destrossi l’esquena, és un avantatge».
L’italià Gigi Soldano, fundador de l’agència italiana Milagro, històric fotògraf personal de Valentino Rossi i un autèntic mite i referent en el món de les carreres, sempre porta entre les mans una Nikon. Mai no ha tingut la temptació, malgrat haver-la provat, de canviar a Sony. «En aquests moments, les tres marques està molt igualades i, en aquest sentit, prefereixo continuar vinculat a Nikon, que ha estat qui m’ha donat la vida, ha reconegut sempre la meva feina i m’ofereix una assistència immillorable», diu.
Soldano, a més, creu que «la càmera és la prolongació de la teva personalitat, del teu estil artístic, és la manera de transmetre el teu pensament, la teva ànima i les teves idees, és la prolongació del teu ull i la teva ment. És la manera d’interpretar el que penses, veus, desitges, persegueixes i enquadres».
Per descomptat, Soldano, més que ningú, més i millor que els nadius digitals, sent certa nostàlgia per l’època analògica. «Era una època d’incertesa, fins que no veies la fotografia revelada, no sabies que tenies la imatge ideal i, sens dubte, eren massa les vegades que la foto tenia un problema de focus, diafragma, velocitat o sensibilitat de la pel·lícula. Ara, la càmera, sigui Sony, Canon o Nikon, s’encarrega de tot, es cuida de la tècnica i et garanteix (gairebé) la perfecció en cada tret o ràfega de fotos. I a sobre una mil·lèsima de segon després de disparar, si vols, pots veure, al visor, la imatge que acabes de captar. És un altre món, una altra feina, encara que l’ull i la teva creativitat continua sent la clau».
L’andalús Jesús Robledo, soci de l’italià Alex Farinelli, fotògrafs de Ducati, creu que Canon li ofereix un material exquisit a l’altura de la millor tecnologia. «He treballat tota la vida amb Canon i, sobretot, he rebut un tracte prioritari per part de la marca. Malgrat ser una càmera més pesant i voluminosa, m’encanta perquè em dona estabilitat i no m’importa carregar l’equip en els viatges, encara que sigui molt més pesant i menys agradable de traslladar».
Entre dos mons
Es diria que Jesús Robledo, que es coneix i és amic de tots els pilots espanyols perquè va començar a tractar amb ells fa molts i molts anys en els campionats d’Espanya, es troba entre els dos mons, el que lideren, per exemple, Ceresuela i Farinelli, dos autèntics bojos de la tecnologia que representa Sony, i els amants de les velles, ja reciclades, ja actualitzades, càmeres Canon i Nikon. No cal dir que tots ells es fan bromes entre ells contínuament perquè els uns i els altres es canviïn a Sony.
«Jo no qüestiono en cap moment el salt tecnològic que va fer en el seu moment Sony, al contrari, fins i tot elogio que provoqués el despertament de les altres marques», explica el fotògraf de Jerez. «Jo el que defenso és que, si Canon i, en el seu cas, també Nikon, ja estan gairebé a la mateixa altura de Sony, no veig la necessitat de canviar de càmera i òptiques, entre altres coses perquè aquest canvi no és un canvi tan fàcil, ja que comporta un canvi d’estil fotogràfic i una altra manera de treballar». Robledo coincideix amb Soldano i Ceresuela a l’hora de defensar que la càmera s’ha convertit en la prolongació del pensament i la creativitat del fotògraf. «No només és la prolongació del braç sinó, també, de l’ull, de la idea que portes al cap». I, per tant, «quan crees una unió d’aquest nivell i, sobretot, tractant-se de la teva professió, és difícil canviar de companya».
