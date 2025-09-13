BAIXA CONTRA EL VALÈNCIA
Flick critica De la Fuente per alinear Lamine Yamal lesionat
L’entrenador del Barça censura que Espanya alineés l’extrem en les dues golejades a Bulgària i Turquia malgrat saber que no estava en bones condicions físiques: «Això no és cuidar els jugadors»
Joan Domènech
Lamine Yamal no podrà alinear-se amb el Barça contra el València. No podrà perquè ha tornat lesionat de la selecció. Ja va acudir a la convocatòria amb molèsties i ha tornat en pitjor estat, fins al punt que no podrà jugar aquest diumenge i és seriosos dubte per dijous contra el Newcastle.
No ha sigut una lesió fortuïta i Hansi Flick estava indignat perquè Luis de la Fuente «no ha cuidat el futbolista». «Se’n va anar amb dolors a la selecció i va jugar 73 i 79 minuts», va dir l’entrenador del Barça, indignat pel tracte –o la falta de tracte– dispensat a Lamine Yamal. I per l’absoluta falta de comunicació des de la selecció cap al club, conegut l’estat físic del jugador. Les divergències s’amplien cap a l’origen de la lesió que pateix l’extrem.
Mentre va estar amb Espanya es va parlar de «molèsties lumbars», localitzada presumptament la lesió a l’esquena. El Barça ha aclarit que Lamine Yamal pateix del pubis.
Pastilles perquè jugués
«Li van donar analgèsics perquè jugués», va denunciar Flick, l’enuig del qual es veu agreujat perquè el davanter, a més de ser alineat, no va ser substituït davant la claredat dels resultats. Espanya ja vencia Bulgària per 0-3 en el minut 38 del primer temps; a Turquia, li havia endossat tres gols més en la primera meitat i en va anotar tres més fins al minut 61. Lamine Yamal, que va donar una assistència en el primer enfrontament i dues en el segon, va seguir al camp. «Això no és cuidar els jugadors», va rugir Flick.
El tècnic blaugrana es confessava «trist», però les seves paraules desprenien enuig. El concurs de Lamine Yamal no era en absolut imprescindible, ni les cites futbolístiques eren definitives. L’amplitud dels resultats convidava a no exigir el desgast del jugador. Ni la situació ho requeria. «Espanya té el millor equip del món, els millors en cada posició. És un conjunt increïblement bo», va remarcar Flick, que ha perdut el futbolista més desequilibrant de l’equip. De moment, per a un partit.
Falta de comunicació
Només atenuava la responsabilitat de De la Fuente en el fet que no hi va haver cap conversa, «entre que jo no parlo bé espanyol i ell no parla bé anglès». Només hi va haver algun missatge escrit. «La comunicació podria millorar, no només teníem un jugador», denunciava Flick, que en el seu dia va ser seleccionador d’Alemanya i pot opinar des dels dos punts de vista. N’hi havia cinc. Van acompanyar Lamine Yamal, Pedri, Pau Cubarsí, Fermín López i Ferran Torres.
Lamine Yamal no jugarà contra el València ni tampoc Frenkie de Jong, tot i que l’extrem no va participar en l’entrenament però sí el neerlandès. De Jong, en canvi, va tornar de la concentració dels Països Baixos després del primer partit contra Polònia per una «mínima» lesió al múscul obturador extern de la cama dreta.
