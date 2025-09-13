Laia Font es classifica per a la final de salt de la Copa del Món de París
La gironellenca accedeix a la final amb la cinquena millor nota de la fase calssificatòria
Thierno Diallo va com a tercer reserva a la final de paral·leles
La gimnasta de l’Egiba Laia Font s'ha classificat per a la final de salt de la Copa del Món de París, que es disputarà demà de les 14:10 hores a les 14:55 hores a l’Accor Arena. La gironellenca ha aconseguit l’accés a la ronda final com a 5a millor marca amb una nota mitjana de 13,366 després d’obtenir un 13,766 en el primer salt i un 12,966 en el segon. Font també ha competit en terra, on ha quedat en 18a posició amb una puntuació de 12,500.
En el cas de Thierno Diallo, l’atleta va com a tercer reserva a la final de paral·leles, que se celebrarà demà de les 17:15 hores a les 18 hores, després finalitzar 11è a la fase classificatòria amb una puntuació de 13,733. El manresà també ha participat en barra, on ha acabat 13è amb un 12,833; en anelles, assolint el 19è lloc amb un 12,366 i en arcs, on ha quedat 39è amb un 11,500.
La Copa del Món de París és la competició més prestigiosa i exigent del circuit i serveix als atletes de l’Egiba com a preparació pel Mundial de Jakarta, que serà del 19 al 25 d’octubre. En aquest sentit, Laia Font ja venia a la cita parisenca amb una plaça assegurada per la competició del mes vinent. Diallo, en canvi, encara no està classificat, però sembla que té marge per guanyar-se un lloc.
