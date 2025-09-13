Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Laia Font es classifica per a la final de salt de la Copa del Món de París

La gironellenca accedeix a la final amb la cinquena millor nota de la fase calssificatòria

Thierno Diallo va com a tercer reserva a la final de paral·leles

Laia Font amb Xavier Casimiro durant la fase classificatòria de la Copa del Món de París

Laia Font amb Xavier Casimiro durant la fase classificatòria de la Copa del Món de París / Arxiu particular

Ariadna Gombau

Manresa

La gimnasta de l’Egiba Laia Font s'ha classificat per a la final de salt de la Copa del Món de París, que es disputarà demà de les 14:10 hores a les 14:55 hores a l’Accor Arena. La gironellenca ha aconseguit l’accés a la ronda final com a 5a millor marca amb una nota mitjana de 13,366 després d’obtenir un 13,766 en el primer salt i un 12,966 en el segon. Font també ha competit en terra, on ha quedat en 18a posició amb una puntuació de 12,500.

Laia Font durant la fase classificatòria de la Copa del Món de París

Laia Font durant la fase classificatòria de la Copa del Món de París / Jeanne Bineaud

En el cas de Thierno Diallo, l’atleta va com a tercer reserva a la final de paral·leles, que se celebrarà demà de les 17:15 hores a les 18 hores, després finalitzar 11è a la fase classificatòria amb una puntuació de 13,733. El manresà també ha participat en barra, on ha acabat 13è amb un 12,833; en anelles, assolint el 19è lloc amb un 12,366 i en arcs, on ha quedat 39è amb un 11,500.

Thierno Diallo durant la fase classificatòria de la Copa del Món de París

Thierno Diallo durant la fase classificatòria de la Copa del Món de París / RFEG

La Copa del Món de París és la competició més prestigiosa i exigent del circuit i serveix als atletes de l’Egiba com a preparació pel Mundial de Jakarta, que serà del 19 al 25 d’octubre. En aquest sentit, Laia Font ja venia a la cita parisenca amb una plaça assegurada per la competició del mes vinent. Diallo, en canvi, encara no està classificat, però sembla que té marge per guanyar-se un lloc.

