Marc Bernal rep l’alta mèdica i entrarà a la convocatòria de diumenge
El migcampista rep l’alta mèdica i entrarà a la convocatòria 369 dies després per rebre el València al Johan Cruyff
Carlos Monfort
Ha arribat el moment que tot el barcelonisme esperava. Un any després de passar pel quiròfan, Marc Bernal rep l’alta mèdica i entrarà a la convocatòria demà per enfrontar-se aquest cap de setmana al València al Johan Cruyff. Després de diverses setmanes en què se l’havia vist cada vegada més integrat en la dinàmica del primer equip, la decisió ja és ferma i Hansi Flick comptarà amb ell per rebre el conjunt che.
El migcampista del berguedà feia temps que deixava bones sensacions dins del grup, participant amb naturalitat i mostrant el nivell que s’esperava d’ell. Aquesta progressió ha acabat per convèncer el cos tècnic. A més, es compleix just un any de la seva llarga absència per lesió, un procés en què el club ha preferit anar amb calma i sense saltar-se etapes.
El barcelonisme somriu
La tornada del migcampista de Berga suposa una gran alegria per al vestidor i també per a la grada, que veu com una de les perles de La Masia torna al màxim en un dels trams en què Flick més el necessita. Tot i haver jugat molt pocs partits abans de lesionar-se, l’afició se’n va enamorar des del primer minut. Ara per fi ha arribat el dia en què torna a sentir-se futbolista i, encara que és molt complicat que tingui minuts contra el València, el simple fet d’estar a la llista ja representa un pas enorme en la seva recuperació i un premi a la seva constància.
Cal destacar que l’any de Bernal no ha estat gens fàcil, ja que no ha pogut exercir la seva feina i ha vist dia rere dia com els seus companys collien una temporada pràcticament perfecta. Encara que ell hauria volgut formar-ne part i es moria de ganes de fer-ho, el migcampista ha portat la situació a la perfecció i tots els treballadors del club en destaquen la proximitat i la professionalitat, col·laborant en tot el necessari amb els serveis mèdics del club i sempre posant bona cara.
Ara, amb De Jong descartat i la situació de Gavi encara pendent d’evolució, la notícia de Bernal aporta una dosi d’optimisme en la prèvia del duel. En un calendari carregat i amb partits d’exigència màxima, qualsevol reforç de qualitat és benvingut, i més si arriba des de la pedrera. El Barça confia que el seu retorn sigui l’inici d’una nova etapa en què el jove migcampista pugui demostrar tot el seu talent amb la samarreta blaugrana, i que a poc a poc recuperi la confiança i els minuts que li permetin assentar-se de manera definitiva a l’elit.
- El maquinista de l'Alvia que va descarrilar a Santiago: “Vull que se sàpiga tot, que hi hagi justícia”
- Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social: 'No sol·liciti mai la jubilació dos anys abans de l'edat ordinària
- Cap de Trànsit de la Regió Policial Central: «Molts accidents els provoquen conductors que són multireincidents»
- Els Bombers recomanen no fer això si truques per demanar un rescat
- Andreu Torres Pio: «No podia deixar Manresa sense xurreria fixa»
- Un expert veterinari adverteix sobre aquest greu error amb el teu gat: 'Pot provocar un problema important
- Un ferit en un incendi en un restaurant del carrer Divina Pastora de Manresa originat a la cuina
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa