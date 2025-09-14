Xavi Tomasa guanya el Cros de l'Ametlla de Merola
La cursa gran femenina repeteix el podi de l'edició passada, amb Míriam Ortiz, vencedora
Redacció
La cursa gran de la 35a edició del Cros de l'Ametlla de Merola ha estat una lluita entre Xavi Tomasa i tres atletes magrebins, que s'ha decantat ja des de la primera volta a favor de l'atleta berguedà. En categoria femenina, s'ha repetit el podi de l'any passat amb Míriam Ortiz, vencedora. El cros s'ha disputat en el circuit habitual de 5 km, en què els participants podien triar sobre la marxa si feien una volta o bé completaven les dues, és a dir, 5 km o 10 km.
Un total de 129 atletes ha disputat la cursa dels 10 km i 120 la dels 5 km.
El berguedà Xavi Tomasa ha jugat fort ja des de l'inici, i a la primera volta ja ha marxat sol i ha completat els primers 5 km amb 14 segons d'avantatge. La diferència ha crescut en la segona volta i ha pogut aconseguir la segona victòria de la seva vida a l'Ametlla, amb un temps de 33 minuts i 25 segons. En segona posició s'ha classificat Abdessaman Moujat, el vencedor de l'any passat, amb 34:09 i tercer ha estat Youssef Ezzayati, amb 34:24.
En categoria femenina s'ha repetit exactament el podi de l'any passat, amb les mateixes posicions. Victòria per la badalonina Míriam Ortiz, amb un temps de 41:03, davant d'Elisabet Martín, amb 42:11 i de Laia Andreu, amb 42:44.
La prova dels 5 km masculina l'ha guanyada Sergi Cinca amb un temps de 17:59, per davant d'Adrián Rodríguez, amb 18.14 i d'Ayoub Lamrini, amb 18:24.
En la categoria femenina, la guanyadora dels 5 km ha estat Montse Gonzalo amb 22:38. Ha entrat per davant de Sònia Reguart, que ha completat el circuit amb un temps de 24:46, i de Mireia Bolívar, amb 24:11.
Les proves d'alevins, benjamins i nadons han completat amb èxit la 35a edició del Cros de l'Ametlla de Merola. En especial, ha estat un encert la cursa de nadons, que ha comptat amb més participants que mai.
