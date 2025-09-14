Copa Bages
El Castellet femení s’imposa a la final B contra el Vilatorrada (47-45)
Les santjoanenques erren el triple guanyador i perden l’oportunitat de tombar un rival de categoria superior
Santpedor i Castellet passen a la semifinal masculina
El CB Castellet es va imposar al CB Vilatorrada en la final B femenina de la Copa Bages, que va donar el tret de sortida aquest passat de setmana a Sant Fruitós de Bages a la 37a edició en l’apartat masculí i la 31a en el femení.
El conjunt de Sant Vicenç de Castellet es va imposar a la lògica al ser d’una categoria més elevada que les rivals -les vencedores militen a Segona Catalana i les santjoanenques a Primera Territorial- per adjudicar-se el primer dels quatre trofeus que s’atorgaran en les tres setmanes de competició del torneig. Malgrat aquesta teòrica superioritat, les verd-i-negres van competir fins al final un partit marcat per la igualtat i on les santvicentines no van poder sentenciar. De fet, les de Sant Joan de Vilatorrada van tenir l’opció de victòria en un últim triple que van errar.
Per arribar a la final, el CB Castellet es va haver de desfer del CB Artés (47-65), i el CB Vilatorrada del Petropintó ASFE B (56-66).
Pel que fa al masculí, en la primera fase, el Turion ASFE Sant Fruitós va guanyar el CB Navàs B (75-57) i el Bàsquet OMS va vèncer el CB Artés B (56-73). Els dos triomfadors van disputar una altra eliminatòria on els esperava el CB Santpedor, que va apallissar el santfruitosencs (54-83), i el CB Castellet, que va aixafar (85-53) el Bàsquet OMS.
El CB Santpedor jugarà el pròxim dissabte la semifinal masculina contra La Salle Manresa i el CB Castellet davant el CB Vilatorrada. La final serà diumenge.
El femení també es decidirà aquest cap de setmana i la Mini Copa el diumenge 28.
