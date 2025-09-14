EL CB Artés s’estrena amb una victòria de molt caràcter a la pista del Santfeliuenc (61-71)
Un magnífic tram final de partit als dos costats del parquet esdevé clau perquè els d'Oriol Sensat sumin el primer triomf de la temporada
El CB Artés va iniciar amb molt bon peu la seva singladura a Super Copa. L’equip dirigit per Oriol Sensat es va imposar a la pista del Club Bàsquet Santfeliuenc (61-71), conjunt que ve de militar la Segona FEB, després de firmar un magnífic tram final de partit als dos costats del parquet.
Els bagencs no es van deixar intimidar ni per les absències d’alguns jugadors ni per l’entitat del rival. Des de l’inici es van multiplicar per contrarestar la diferència física entre ambdós conjunts. El primer parcial va ser molt igualat, amb els locals entomant la iniciativa del duel (17-15). A partir del segon període, però, els visitants van decidir incrementar la intensitat defensiva. Els de Sensat van pujar les línies defensives i van aprofitar el control del rebot per castigar els oponents al contracop. Aquesta circumstància els va permetre marxar al descans amb nou punts de renda (28-37).
A la represa, els artesencs van sortir relaxats i ràpidament el conjunt del Baix Llobregat va recuperar el terreny perdut fins a igualar el partit al final del tercer període (46-46). Afortunadament, el CB Artés va prendre nota d’aquesta mala posada en escena i a poc a poc van recuperar la serenitat per reconduir les sensacions que havien tingut a la primera meitat. Així, van trobar cistelles fàcils de nou, però el Santfeliuenc no és un rival fàcil i van continuar traient profit de les debilitats dels forans. En un final que es preveia força ajustat, l’Artés va mostrar caràcter i disciplina, prenent les millors decisions tant en atac com en defensa i van acabar sentenciant.
