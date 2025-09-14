El Barça de Hansi Flick honora el Johan Cruyff amb joc i gols
Els blaugrana golegen el València davant de 6.000 espectadors que omplen l'estadi de la Ciutat Joan Gamper
Marc Bernal gaudeix de deu minuts, és rebut amb una ovació i fa l'assistència del 6 a 0
El Barça de Hansi Flick va honorar el Johan Cruyff amb un joc excel·lent i una golejada contra el València (6-0), en el partit disputat a l’estadi de la Ciutat Esportiva Joan Gamper perquè el Camp Nou no ha rebut els permisos corresponents i no està a punt perquè s’hi celebrin partits de futbol, ni que sigui amb l’aforament limitat a 27.000 espectadors.
Amb els tres punts sumats, els blaugrana se situen segons amb 10 punts, a 2 del Reial Madrid, que ja és l’únic equip de la Lliga amb ple de victòries en les quatre jornades disputades. Van marcar Fermín, Raphinha i Lewandowski, dos gols cadascun d’ells.
El berguedà Marc Bernal, que havia entrat a la convocatòria després de més d’un any lesionat, va rebre el premi de poder jugar una mica més de deu minuts. Prou temps perquè deixés la seva empremta amb una passada al primer toc que va deixar sol Lewandowski perquè tanqués la golejada. Bernal havia rebut l’ovació del Johan Cruyff, del seu entrenador i de tots els seus companys, tots posats dempeus per celebrar el retorn del migacampista.
El tècnic alemany va presentar una alineació atípica, forçada per les lesions de Lamine Yamal i Frenkie de Jong, tots dos caiguts amb les seves seleccions, i el desgast i el càstig imposat a Raphinha, per haver arribat tard a la sessió d’activació.
Hi va introduir Marc Casadó, al mig del camp, i va fer debutar Roony i va optar per Rashford, a la davantera. Va deixar Lewandowski a la banqueta per tercera jornada consecutiva, absència que no li afecta la facilitat per ficar la pilota dins de la porteria rival, digui el que digui l’expectativa de gol.
El càstig al brasiler va durar 45 minuts, en part perquè Roony no va passar d’una estrena correcte. Esclar que ocupava la banda propietat de Lamine Yamal.
Un inici premonitori
Els blaugrana van començar bé, com si la majoria no tornés de jugar amb les seves seleccions, i com si hagués deixat els «egos» que deia Flick al vestidor. El joc fluid i la intensitat que hi van posar es va transformar en una ocasió rere l’altre, en un primer quart d’hora frenètic, premonitori del que s’havia de gaudir.
Casadó i Fermín recuperaven de seguida la pilota i la cedien a Pedri perquè organitzés les operacions d’atac. Rashford superava Foulquier en velocitat i habilitat. Només hi faltava el gol, negat per Agirrezabala, convertit en l’última baula d’un València escaldat per la dotzena de gols encaixats la temporada anterior. Carlos Corberán havia ordenat els seus amb una defensa de cinc i els altres tancats al seu camp.
El dispositiu li va saltar a la mitja hora, en tres tocs. Passada en profunditat de Cubarsí, prolongació de Ferran —volent o sense voler— i rematada de Fermín, creuada al pal llarg d’Agirrezabala. I va acabar rebentat del tot a l’inici de la segona part amb els gols de Raphinha, que es va llançar per desviar una centrada en diagonal, i de Fermín, d’una gardela des de fora de l’àrea.
Corberán va reaccionar desfent l’invent mentre els blaugrana celebraven el 3 a 0. Va fer tard. Ni li va servir perquè l’equip creés ocasions, ni per aturar l’allau de joc dels futbolistes de Hansi Flick, ni per evitar rebre dos gols més: en tres partits li ha clavat un 18 a 1. I això que al terreny de joc no hi era Lamine Yamal i que Ferran, excel·lent a l’hora de visualitzar els espais i de crear-se ocasions, no té ni la sort (un altre xut al pal), ni l’encert per materialitzar-les. n
