La Pirinaica recorrerà la decisió de no atorgar-los la plaça vacant a la Lliga Elit
Consideren que van ser el "millor equip no ascendit" i portaran el cas fins a la "darrera instància jurídica", afirma el seu president Manuel Artero
La Federació Catalana de Futbol ha concedit el lloc que deixa l'exclusió del Som Maresme al Santfeliuenc, segon classificat del Grup 3
La Pirinaica defensarà fins a la "darrera instància" el seu "dret" a ocupar la plaça que l'exclusió del Som Maresme ha deixat a la Lliga Elit i que la Federació Catalana de Futbol (FCF) ha atorgat al Santfeliuenc, segons ha manifestat el president del club manresà, Manuel Artero.
El Som Maresme tenia de temps fins a les 18.00 h de dissabte per eixugar el deute de 73.000 euros per poder jugar a la Lliga Elit. No els va abonar, i la FCF el va excloure de la competició i va atorgar la seva plaça al Santfeliuenc perquè interpreta que va ser "el millor equip no ascendit" de la temporada passada de Primera Catalana.
El Som Maresme, l'antic Badalona Futur, ja havia patit el descens administratiu de Tercera Federació a l'agost, pels deutes pendents amb la Federació Espanyola de Futbol. S'havia d'inscriure a la Lliga Elit, que depèn de la Federació Catalana, però també estava obligat a eixugar el deute pendent. No ho va fer en el termini de què disposava, i ha quedat exclòs de la competició. Ara, o bé comença de nou des de la Quarta Catalana o bé desapareix.
Segon millor que finalista?
La plaça que deixa el Som Maresme ha estat atorgada per la FCF al Santfeliuenc. La Federació argumenta que, a partir de l'article 208b del seu Reglament de Competició, el lloc li correspon al Santfeliuenc perquè va ser "el club amb millor classificació a la divisió o categoria inferior". El Santfeliuenc va quedar segon del Grup 3, amb un coeficient de 1.8000.
En canvi, els directius del FC Pirinaica consideren que la plaça els correspon a ells i apel·laran "primer, a la Federació Catalana de Futbol", i en cas que els deneguin la plaça, "anirem a les instàncies superiors i a la justícia ordinària. Arribarem fins al final", ha explicat el seu president Manuel Artero.
L'argument del club manresà es basa en el fet que ells van ser els finalistes de la promoció d'ascens a la Lliga Elit, que van perdre contra el Júpiter (1-0 i 0-2). Hi van accedir com al tercer millor equip dels tres grups de la Primera Catalana, amb un coeficient de 1.9667, superior al del Santfeliuenc. La Pirinaica era al Grup 2, amb Martinenc i Júpiter.
Es dona la circumstància que el president del Santfeliuenc Alberto Prieto va ser el cap de gabinet del president de la FCF, Joan Soteras, i delegat federatiu a Barcelona.
En un comunicat oficial del FC Pirinaica, el club "expressa profunda preocupació pel desacord intern que actualment afecta la nostra federació. És amb gran tristesa que hem observat com les tensions i les divisions han anat en augment". I es refereix als "casos de presumpta corrupció que han sortit a la llum recentment".
Tant la Lliga Elit com la Primera Catalana comencen el cap de setmana que ve.
