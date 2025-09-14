Futbol
El Gimnàstic de Manresa inicia la lliga amb una derrota contundent
El combinat d’Òscar Segura encaixa una golejada per 1 a 5 en la visita de la Damm, un dels equips cridats a lluitar per les places capdavanteres del grup
En la pròxima jornada, el conjunt manresà visitarà el Nàstic de Tarragona
El Gimnàstic de Manresa ha iniciat la lliga amb una derrota contundent amb el CF Damm, un dels equips cridats a lluitar per les places capdavanteres de la classificació del grup tercer de la Divisió d’Honor juvenil. El club cerveser, dirigit per l’exfutbolista Joan Verdú, ha golejat el manresà per 1 a 5 en un autèntic festival de joc ofensiu dels dos conjunts.
Malgrat el resultat final, el partit havia començat de la millor manera per l’equip dirigit per Òscar Segura, que ha fet el primer gol abans de complir el primer minut de joc. L’autor n’ha estat Ansu Sannoh, que ha aprofitat una gran jugada individual de Cristian per banda esquerra. L’extrem esquerre manresà ha baixat un canvi de joc amb el pit, ha deixat enrere el seu defensor per velocitat i ha posat una centrada per baix que ha caçat Ansu a l’interior de l’àrea. El golejador ha xutat creuat, per baix i amb el peu esquerre, i ha enganyat Funallet per enviar la pilota al fons de la xarxa.
Tot i l’inici fulgurant, amb el pas dels minuts ha agafat el control del partit la Damm i ha capgirat el resultat. Els de Joan Verdú han pressionat ben amunt, han impedit la sortida de pilota manresana i els han obligat a jugar en llarg. Mentrestant, el Nàstic esperava a camp propi, deixava sortir i combinar els dos centrals cervesers i esperava que superessin la línia divisòria per saltar sobre els migcampistes i provar de robar-los l’esfèric.
A diferència del joc més posicional de la Damm, els atacs del Gimnàstric han estat més vertiginosos, marcats per les passades verticals i les connexions amb els dos extrems, Cristian i Ansu, qui han estat els jugadors que més perill han causat al conjunt visitant.
Amb tot, la primera part ha acabat amb golejada cervesera per 1 a 4. La Damm ha fet l’empat abans del primer quart d’hora en una rematada de cap dificilíssima del davanter Alague; ha agafat avantatge al minut 37 per mitjà d’Isern i ha ampliat l’avantatge amb dos gols a l’últim minut del temps afegit. Els han fet el mateix Isern i Àlex. En el darrer, n’ha sortit malparat el porter Lagunas, que ha rebut un cop del davanter, ha quedat estès sobre la gespa una bona estona i ha hagut de ser substituït.
El plantejament manresà ha canviat força a l’inici de la segona part. L’equip ha estirat la primera línia de pressió, ha incomodat el pla cerveser i ha estat molt més protagonista amb la pilota. L’únic que li ha faltat ha estat la precisió en els metres finals, perquè ha arribat bé fins a l’últim terç de camp, amb la Damm replegada a camp propi. Amb tot, no ha fet intervenir Funallet en excés i no ha aconseguit reduir diferències.
De fet, ha passat justament el contrari. Verdú ha reaccionat amb dos canvis a l’hora de joc i, pocs minuts després, ha arribat l’1 a 5, d’Àlex. L’extrem dretà ha rematat de volea, creuat i amb l’interior del peu dret, una centrada al segon pal de Nico, un dels jugadors acabats d’entrar. Tot i el cop definitiu, els de Segura no han abaixat els braços i ho han provat amb insistència fins al final del partit, sense èxit.
El conjunt manresà visitarà, dissabte que ve a les 16h, el Gimnàstic de Tarragona, equip que ha iniciat la competició amb un empat a dos gols amb el SD Huesca.
