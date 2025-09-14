Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Laia Font, sisena a la final de salt de la Copa del Món de París

La gironellenca ha millorat l'execució dels salts respecte de la fase classificatòria

Des de l'equip tècnic estan "molt contents" de l'actuació de la gimnasta perquè ha competit amb les "millors del món"

Manresa

Laia Font, gimnasta de l'Egiba, ha finalitzat 6a a la final de salt de la Copa del Món de París celebrada en un Accor Arena ple a vessar. La gironellenca ha assolit una puntuació mitjana de 13,466 després de rebre una nota de 13,833 en el primer salt i un 13,100 en el segon. El seu entrenador, Xavier Casimiro, ha fet una valoració molt positiva de l'actuació de la jove a la competició: "Estem molt contents perquè hi havia les millors saltadores del món".

Font ahir es va classificar per a la final com a 5a millor després d'obtenir una nota mitjana de 13,366. "Ha fet millors salts, tant el primer com el segon tenien millor execució", explica Casimiro. Tot i la millora, la gimnasta berguedana s'ha trobat amb unes rivals molt fortes que, tal com remarca l'entrenador, estan entre les millors del món.

Es tracta de la primera competició de la temporada i Font ha començat amb salts de gran dificultat. Tot i això, sembla la jove encara té marge de millora: "Tenim un segon salt molt millor que, a més, té dues dècimes de bonificació perquè canvia el sentit de gir", explica Casimiro. Es tracta d'un salt que encara estan consolidant i, per tant, des de l'equip tècnic no saben si el tindran llest pel Mundial de Jakarta o hauran d'esperar un temps.

La gironellenca té en dues setmanes la Copa del Món de Szombathely, a Hongria. En aquesta competició és molt probable que la gimnasta no participi en terra i sí que ho faci en barra d'equilibris per tal de preparar la cita mundialista, on possiblement farà els quatre aparells.

