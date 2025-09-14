Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Victòria insuficient del CB Navàs Viscola a la Lliga Catalana (58-57)

El triomf per un punt amb remuntada davant el Monbus-CB Igualada no els valdrà per ser a la fase final del torneig

Els de l’Anoia es jugaran el primer lloc amb el Tenea-CB Esparreguera el pròxim diumenge a 1/4 de 8 del vespre a Les Comes

David Yuste penetra davant la pressió de Bernat Enrich i Lluc Sala

El CB Navàs Viscola va obtenir una meritòria victòria per fer créixer l’equip en període de pretemporada que, desafortunadament per als seus interessos, els exclou pràcticament per ser a la fase final de la Lliga Catalana. Els d’isIdre Suau van guanyar per un punt al Monbus-CB Igualada en el segon partit de la fase prèvia després de capgirar el marcador en els últims instants. Un resultat insuficient venint de la derrota de dijous passat (90-78) contra el Tenea-CB Esparreguera, en aquest grup format pels tres conjunts de Tercera FEB de la Catalunya central. Igualadins i esparreguerins es jugaran l’accés a la fase final del torneig el pròxim diumenge a Les Comes a 1/4 de 8 del vespre.

El partit entre el Navàs i l’Igualada va ser el clàssic de pretemporada amb parcials d’un equip i l'altre i amb poc encert general. En aquest context, els anoiencs van entrar més inspirats que els de Suau, incapaços de ser efectius en atac. Tot i aturar el matx amb 4-11, la dinàmica no es va revertir i el quart va cloure 7-13 per als visitants. Aquesta tendència es va prolongar fins al 7-24, moment en què els bagencs van firmar un parcial 7-0 fins a situar el 21-32 al descans.

Els locals, llastrats per les baixes de Planell, Lamine i Deng Mayot, sabien que si recuperaven la seva manera de ser competirien. Dit i fet. Amb un marcador parcial de 20-17 es van reduir la renda per sota dels deu en un tercer quart força mogut. 

Els últims deu minuts començaven amb el Navàs buscant la remuntada. Es va arribar a l’empat a 52 al minut 35. El matx va arribar a un final cara o creu favorable als de l’Anoia (54-57), però un 2+1 de Keita va igualar el duel quan faltaven vuit segons. Semblava que el partit aniria a la pròrroga o el guanyaria l’Igualada, però els navassencs van recuperar la pilota i Monés va forçar una falta a 2 dècimes pel final. El terrassenc va anotar un tir lliure per decidir el partit. 

