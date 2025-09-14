La Volta cancel·la l’etapa final per les protestes a Madrid: acaba sense podi i sense celebració
Una multitud de manifestants ha envaït diverses zones del recorregut i la policia ha respost amb càrregues
Redacció / EFE
La Volta a Espanya 2025 ha finalitzat aquest diumenge de manera abrupta a causa de les manifestacions propalestines i en contra de la participació de l’Israel-Premier Tech a la cursa, que l’han aturada a 54 km de la meta, i com a conseqüència no hi ha hagut podi ni la celebració habitual després d’acabar la cursa, com és tradicional, a Madrid. Una multitud de manifestants ha envaït diverses zones del recorregut protagonitzant els primers incidents i disturbis amb la policia.
Tot i que no s’ha visualitzat com en els darrers anys a la Plaça de Cibeles, sí que hi ha hagut guanyadors de les diferents classificacions, el més destacat el danès Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike), guanyador de la cursa i per tant mallot vermell final.
A més, el seu compatriota Mads Pedersen (Lid-Trek) ha acabat amb el mallot verd com a vencedor de la Regularitat, l’australià Jay Vine (UAE) s’ha imposat a la Muntanya i per tant ha acabat amb el mallot de punts blaus, l’estatunidenc Matthew Riccitello (Israel-Premier Tech) ha guanyat la classificació del Millor Jove, mallot blanc, i l’UAE Emirates s’ha imposat a la classificació per equips.
Al guanyador Vingegaard l’haurien d’haver acompanyat en la celebració al podi final de la cursa el portuguès Joao Almeida (UAE) i el britànic Tom Pidcock (Q36.5), segon i tercer de la general.
