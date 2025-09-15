Les confessions de Joan García: el ritual i la cançó que no falten mai
El porter del Barça s'obra en una entrevista sobre els seus gustos musicals, què el va dur a ser futbolista i amb qui faria un viatge llarg en cotxe
Redacció
El sallentí Joan Garcíaes prepara per als partits al ritme de "Live Your Life", de Rihanna. "És l'última cançó que he d'escoltar abans d'entrar al vestidor", confessa el nou porter estrella del Barça, tot i que si hi ha una cançó que li agrada especialment és "Soldadito marinero", Fito & Fitipaldis. Així ho ha revelat en un vídeo difós a les xarxes socials pel FC Barcelona on també explica un ritual i amb quin company d'equip faria un llarg viatge.
Al clip, titulat "In the Driver's Seat" i fet en col·laboració amb la marca de vehicles Cupra, García recorda què el va empènyer a ser futbolista. "Tinc un germà que sempre ha fet de porter. Anava a veure'l a tots els partits", explica. Poc es podia imaginar aleshores aquell nen, tranquil i tan arrelat a Sallent, que estava cridat a ser el porter titular d'un dels grans equips d'Europa.
Abans dels partits, Joan Garcia té un ritual que el motiva, tocar els tres pals de la porteria, i assegura que no té cap porter referent en particular, sinó que li agrada "aprendre de tothom".
Sobre les seves preferències a l'hora de conduir, diu que prefereix les carreteres de muntanya, tot i que es defineix com un conductor que compleix les normes. I si ha de triar un company de viatge es queda amb el defensa de Martorell Èric Garcia, qui "sempre està de broma".
Per últim, Cupra repta García a fer una prova de conducció d'un dels seus vehicles i li fa escollir qui serien els tres acompanyants ideals: Gavi, "perquè està una mica boig"; Andreas Christensen -que hi posaria calma-; i Dani Olmo.
