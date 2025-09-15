Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Les germanes Alexandri: Com tres gotes d'aigua

Eirini-Marina, Vasiliki i Anna Maria Alexandri, amb les medalles de Fukuoka

Eirini-Marina, Vasiliki i Anna Maria Alexandri, amb les medalles de Fukuoka

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

No hi ha tants casos a la història de bessons que hagin triomfat en les respectives disciplines esportives. Però alguns hi ha. En futbol els neerlandesos De Boer o Van der Kerkhof; en tennis, els Bryan, guanyadors de Gran Eslams o en bàsquet ara triomfen els Thompson, Amen i Ausar.

En natació artística, les bessones tenen avantatge ja que la seva sincronia és superior a les de dues nedadores que no ho siguin. En les proves de parelles dels grans campionats així es demostra. Conegudes eren les estatunidenques Karen i Sarah Josephson, campiones olímpiques a Barcelona’92. Però ara hi ha una família greco-austríaca que s’ha superat amb unes trigèmines que van ser escollides nedadores de l’any alhora, el 2023. Avui fa 28 anys que van néixer les exitoses germanes Alexandri.

Tot i que a l’actualitat representen Àustria, el seu cognom i els tres noms, Anna-Maria, Eirini-Marina i Vasiliki, demostren que el seu origen és més meridional. Van néixer a Maroussi (Grècia) i als tres anys van aprendre a nedar. Als cinc es van enamorar de la natació aleshores oficialment sincronitzada. Al país no hi havia tradició, ni gaire manera d’evolucionar, tot i que es veia que les nenes cada vegada ho feien millor i tenien força talent.

Qui primer ho va percebre va ser l’entrenadora búlgara Albena Mladenova, qui havia treballat deu anys a Grècia i, en un torneig internacional, va parlar amb la progenitora. Li va donar referències del Südstadt Performance Center de Viena i com allà les seves filles podrien combinar esport i estudis.

La família no s’ho va pensar i es va traslladar a Àustria quan les trigèmines tenien catorze anys. Dos després ja tenien la nacionalitat del país centreeuropeu, que les havia adoptat veient que amb preparació podrien aportar molts triomfs al seu esport. I així va començar a fer.

El problema era que en la natació artística no hi ha competicions de tripletes i que, a més, l’equip d’Àustria no té el seu nivell per competir en grans campionats internacionals. Per això va caldre separar-les. Anna Marina i Eirini-Marina, les que físicament són més semblants, competirien per parelles i Vasiliki-Pagona [el nom complet de la tercera] faria el solo.

I no els ha anat malament des que van arribar a un centre que van convertir en casa seva, ja que només volaven a Grècia a veure la família dos cops l’any. El duet va fer història en aconseguir la primera medalla d’or en uns Mundials per a la natació austríaca, de qualsevol disciplina, a Fukuoka 2023. Ho han repetit enguany a Singapur a part de guanyar l’europeu. També a la ciutat japonesa, Vasiliki va obtenir dues plates i també ha estat tres vegades campiona europea, l’última enguany a Funchal en el solo tècnic. La pena és que no van poder estar juntes als Jocs de París, ja que la competició individual no hi és inclosa. Era gairebé el primer cop que se separaven. Les germanes petites hi van ser quartes. Los Angeles 2028 haurà de ser la seva revàlida... amb animadora de luxe.

