Oberta l'exposició dels 75 anys de l'atletisme al Congost al barri Saldes-Plaça de Catalunya
Els promotors de la mostra de fotografies de Josep Pla March han volgut fer un tribut a l'activista social i atleta entusiasta Víctor Feliu, mort aquest agost
La inauguració serà dimarts al vespre i comptarà amb la presència d'atletes del barri com Ona Bonet i Ricard Clemente
L'exposició de fotografies de Josep Pla March sobre els primers quaranta anys de l'atletisme manresà al Congost ja es pot visitar des d'avui i fins al 26 de setembre al Centre Cívic Selves i Carner, al barri Saldes - Plaça de Catalunya. L'horari de visita és de les 16.00h a les 21.00h. Els organitzadors de la mostra han portat l'exposició al barri en tribut a l'activista social Víctor Feliu, mort a l'agost.
"A part de ser un activista social, també era un corredor entusiasta, molt aficionat a l'atletisme", el defineix Josep Comas. "Ens havia demanat que portéssim l'exposició al seu barri de tota la vida, i és el que hem fet", afegeix Comas.
L'exposició s'inaugurarà aquest dimarts a dos quarts de vui del vespre. Comptarà amb la presència del president del Club Atlètic de Manresa, Jordi Roy, de la filla de Pla March, de familiars de Víctor Feliu i alguns atletes del barri com Ona Bonet i Ricard Clemente.
A l'exposició es poden veure les fotografies que Josep Pla March conservava en el seu arxiu. Es tracta d'instantànies d'entre els anys 1920 i 1960 de competicions atlètiques de Manresa i Catalunya, i equips i atletes del Club Atlètic Manresa, a més de les primeres obres per a la construcció de la pista d'atletisme d'El Congost.
