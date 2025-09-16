Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Oberta l'exposició dels 75 anys de l'atletisme al Congost al barri Saldes-Plaça de Catalunya

Els promotors de la mostra de fotografies de Josep Pla March han volgut fer un tribut a l'activista social i atleta entusiasta Víctor Feliu, mort aquest agost

La inauguració serà dimarts al vespre i comptarà amb la presència d'atletes del barri com Ona Bonet i Ricard Clemente

L'exposició al Centre Selves i Carner, ja es podrà visitar des d'aquest dilluns

Jordi Badia Perea

Manresa

L'exposició de fotografies de Josep Pla March sobre els primers quaranta anys de l'atletisme manresà al Congost ja es pot visitar des d'avui i fins al 26 de setembre al Centre Cívic Selves i Carner, al barri Saldes - Plaça de Catalunya. L'horari de visita és de les 16.00h a les 21.00h. Els organitzadors de la mostra han portat l'exposició al barri en tribut a l'activista social Víctor Feliu, mort a l'agost.

"A part de ser un activista social, també era un corredor entusiasta, molt aficionat a l'atletisme", el defineix Josep Comas. "Ens havia demanat que portéssim l'exposició al seu barri de tota la vida, i és el que hem fet", afegeix Comas.

L'exposició s'inaugurarà aquest dimarts a dos quarts de vui del vespre. Comptarà amb la presència del president del Club Atlètic de Manresa, Jordi Roy, de la filla de Pla March, de familiars de Víctor Feliu i alguns atletes del barri com Ona Bonet i Ricard Clemente.

A l'exposició es poden veure les fotografies que Josep Pla March conservava en el seu arxiu. Es tracta d'instantànies d'entre els anys 1920 i 1960 de competicions atlètiques de Manresa i Catalunya, i equips i atletes del Club Atlètic Manresa, a més de les primeres obres per a la construcció de la pista d'atletisme d'El Congost.

